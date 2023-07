क्या एशिया कप में 3 बार भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान! कोच राहुल द्रविड़ ने कह दी यह बड़ी बात

बुधवार की शाम को एशिया कप 2023 का शेड्यूल घोषित हो गया. पाकिस्तान और श्रीलंका संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट को आयोजित कर रहे हैं. इस टूर्नामेंट का ब्लॉकबस्टर मैच 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा, जब दो चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. दोनों टीमें इस टूर्नामेंट की दो मजबूत टीमें हैं और अगर दोनों के बीच सब कुछ सही चलता रहा तो संभव है कि ये टीमें इस टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबले समेत कुल 3 बार भिड़ जाएं. भारत पाकिस्तान के अलावा इस 6 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका हैं.

दोनों देशों के फैन्स में भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने का काफी क्रेज है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि 19 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में दोनों की बीच तीन मुकाबले खेले जाएं. भारतीय टीम इन दिनों वेस्टइंडीज दौरे पर है. गुरुवार से वह मेजबान के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच की शुरुआत करने उतरेगी. इस टेस्ट की पूर्व संध्या पर जब राहुल द्रविड़ से भारत-पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की गुंजाइश पर सवाल किया गया तो उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी.

अपने चिरपरिचित शांत अंदाज के लिए जाने वाले राहुल द्रविड़ से जब भारत-पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की संभावनाओं पर सवाल किया गया. तो उन्होंने कहा, ‘शेड्यूल आ चुका है और पाकिस्तान से 3 बार खेलने के लिए आपको पहले सुपर 4 में क्वॉलीफाई करना होगा. हम एक बार में एक कदम का सोचते हैं. मैं संभावनाओं पर ज्यादा सोचने में भरोसा नहीं करता.’ द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह वीडियो बीसीसीआई ने अपने टि्वटर हैंडल पर शेयर किया है.