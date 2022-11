संयोग कर रहा इशारा 2011 की तरह ही क्या भारत फिर बनेगा चैंपियन? सेमीफाइनल में पहुंचते ही बढ़ी उम्मीदें

T20 World Cup 2022: भारत और पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप 2 से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. भारत और पाकिस्तान के सेमीफाइनल में प्रवेश करने के बाद संयोग इस ओर इशारा कर रहा है कि 2011 की तरह ही भारत एक बार फिर से चैंपियन बन सकता है. भारत जिस घटनाक्रम के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के अंतिम-4 में पहुंचा है, उसी घटनाक्रम के साथ वो 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफानल में पहुंचा था और वर्ल्ड कप जीता था.

नीदरलैंड ने अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में जैसे ही साउथ अफ्रीका को 13 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर किया, वैसे ही भारत टूर्नामेंट के ग्रुप-2 से सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बन गई. पाकिस्तान ने रविवार को बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री की. ग्रुप 1 से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है.

भारत ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे को 71 रन से हराकर ग्रुप-2 से टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में के लिए क्वालीफाई किया. टीम इंडिया ने 5 में से 4 मैच जीते जबकि एक में उसे हार का सामना करना पड़ा. टीम का नेट रन रेट +1.319 का रहा और उसके 8 अंक रहे. पाकिस्तान ने 5 में से 3 मैच जीते जबकि 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा. टीम का नेट रन रेट +1.028 का रहा और उसके 6 अंक रहे.

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारतीय टीम चौथी बार सेमीफाइनल में पहुंची है. भारत इससे पहले 2007, 2014 और 2016 में सेमीफाइनल में पहुंची थी. भारत के अलावा पाकिस्तान ने भी छठी बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है. पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी टीम के मुकामले सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल में पहुंची है.