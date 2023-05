Hindi Cricket Hindi

Virat Kohli vs Shubman Gill: 24 साल की उम्र में कौन किस पर भारी? देखिए विराट कोहली vs शुभमन गिल के ये रोचक आंकड़े

Virat Kohli vs Shubman Gill: 24 साल की उम्र में कौन किस पर भारी? देखिए विराट कोहली vs शुभमन गिल के ये रोचक आंकड़े

Virat Kohli vs Shubman Gill At The Age Of 24: पिछले एक साल के दौरान तीनों फॉर्मेट में शतक ठोक चुके गिल आईपीएल 2023 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और वह इस सीजन में अब तक तीन शतक जड़ चुके हैं.

Virat Kohli, Shubman Gill and Sachin Tendulkar. (Image: Twitter)

Virat Kohli vs Shubman Gill At The Age Of 24: क्रिकेट के ऑल-फॉर्मेट में अपनी बादशाहत साबित कर चुके भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा समय में वह अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं. खराब फॉर्म को पीछे छोड़ते हुए विराट ने पिछले एक साल में तूफानी बल्लेबाजी की है, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे, टी20 या फिर आईपीएल.

Trending Now

विराट के जैसे ही शुभमन गिल ने भी पिछले एक साल में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है. पिछले एक साल के दौरान तीनों फॉर्मेट में शतक ठोक चुके गिल आईपीएल 2023 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और वह इस सीजन में अब तक तीन शतक जड़ चुके हैं. गिल को अब कोहली के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है.

यह ठीक वैसे ही जैसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के करियर के अंतिम समय में विराट उनके उत्तराधिकारी के रूप में उभर सामने आए थे. अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर गिल अब भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. अपने 24वें जन्मदिन की ओर बढ़ रहे गिल को आने वाले समय में एक ‘हीरो’ के रूप में देखा जा रहा है.

पंजाब में जन्मे इस बल्लेबाज को प्रिंस, किंग कोहली की विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है. गिल की बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट के पंडितों का मानना है कि आने वाले समय में गिल कोहली से भी आगे निकल सकते हैं.

हम यहां पर 24 साल की उम्र में गिल और कोहली के बीच तीनों फॉर्मेट में एक तुलनात्मक आंकड़े रख रहे हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 साल की उम्र तक विराट ज्यादा बेस्ट थे या अब गिल बेस्ट हैं?

टेस्ट:

24 साल की उम्र तक विराट कोहली ने 10 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें उनका औसत 41 का था और उन्होंने 2 शतक लगाए थे. इसमें एक शतक ऑस्ट्रेलिया में आया था. उन्होंने साथ ही 5 अर्धशतक भी लगाए थे.

वहीं, शुभमन गिल ने अब तक 15 टेस्ट खेले हैं. इसमें उन्होंने 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं और 34 के औसत रन भी बनाए हैं. इनमें गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 91 रन की शानदार पारी भी शामिल है.

वनडे:

2008 अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कोहली ने नंबर 4 पर वनडे टीम में अपनी जगह पक्की कर ली थी. अपने 24वें जन्मदिन तक वह विश्व कप विजेता बन चुके थे. उन्होंने 2011 विश्व कप के पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया और फाइनल में भी महत्वपूर्ण पारी खेली थी. 24 साल की उम्र तक कोहली 90 वनडे खेल चुके थे, जिसमें उन्होंने 51 की औसत से 13 शतक और 21 अर्धशतकों की मदद से 3886 रन बनाए थे. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 30 वनडे मैचों में 5 शतक और 7 अर्धशतक लगाए थे.

शुभमन गिल की बात करें तो इस युवा खिलाड़ी ने अपने पहले 24 वनडे मैचों में 65 की औसत से 4 शतकों की मदद से वनडे फॉर्मेट में भी अपना दबदबा कायम रखा है. 24 साल की उम्र तक गिल के नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दोहरा शतक और 5 अर्धशतक दर्ज है. गिल ने वनडे टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है और वह इस साल के आखिर में घर पर अपना पहला विश्व कप खेल सकते हैं.

T20I:

विराट 2012 तक टी20 के एक शानदार बल्लेबाज बन चुके थे. 24 साल की उम्र तक, उन्होंने 14 T20I पारियां खेली थीं, जिसमें उन्होंने 38 की औसत से 4 अर्धशतक बनाए थे. इनमें से दो शतक तो 2012 टी20 वर्ल्ड कप में आए थे.

वहीं, शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही टी-20 शतक लगा चुके हैं. उन्होंने अब तक केवल 6 टी20I मैच खेले हैं. लेकिन आने वाले समय में और भी पारियां खेलने के लिए तैयार हैं.

आईपीएल:

24 साल की उम्र में गिल का आईपीएल रिकॉर्ड विराट कोहली के बेहतर रहा है. कोहली ने आईपीएल में 24 साल की उम्र तक 8 फिफ्टी के साथ 1639 रन बनाए थे जबकि गिल ने 3 शतक और 18 अर्धशतक के साथ 2751 रन बनाए हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES