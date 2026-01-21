By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कांग्रेस के सीनियर नेता ने की कोच गौतम गंभीर की तारीफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की तुलना
भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर में खेले जा रहे पहले टी20I मैच से पहले कांग्रेस के सीनियर नेता और सांसद शशि थरूर ने टीम इंडिया के हेड कोच से मुलाकात की. उन्होंने गौती की तुलना पीएम मोदी से की.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो चुकी है. इस सीरीज से पहले टीम इंडिया वनडे सीरीज में 1-2 हारकर यहां पहुंची है और इस बीच टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की खूब आलोचना हो रही है. गंभीर जब से भारतीय टीम के कोच बने हैं, तब से टीम का टी20i में तो प्रदर्शन शानदार है. लेकिन टेस्ट और वनडे में उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं. इस बीच बुधवार को गंभीर से कांग्रेस के सीनियर नेता और सांसद शशि थरूर ने मुलाकात की तो इस मुलाकात के बाद उन्होंने इस कोच की तारीफों के पुल बांध दिए हैं. उन्होंने गंभीर की तुलना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी.
शशि थरूर भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले टी20I मैच के लिए विदर्भ के जामथा में बने न्यू वीसीए स्टेडियम पहुंचे थे. इस मौके पर उन्होंने गंभीर से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसकी एक तस्वीर भी शेयर की. उन्होंने यह तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में गंभीर को देश की सबसे मुश्किल भूमिकाओं में से एक निभाने वाला व्यक्ति बताया. थरूर ने गंभीर को अपना पुराना दोस्त बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करने पर कितनी ज्यादा जांच-पड़ताल होती है.
In Nagpur, enjoyed a good &frank discussion with my old friend @GautamGambhir, the man with the hardest job in India after the PM’s! He is being second-guessed by millions daily but stays calm &walks on undaunted. A word of appreciation for his quiet determination and able… pic.twitter.com/LOHPygVV0E
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 21, 2026
थरूर ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘नागपुर में, मैंने अपने पुराने दोस्त गौतम गंभीर के साथ एक अच्छी और खुलकर बातचीत का आनंद लिया, जो प्रधानमंत्री के बाद भारत में सबसे मुश्किल काम करने वाले व्यक्ति हैं!’
वरिष्ठ सांसद ने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज द्वारा सामना किए जाने वाले लगातार दबाव को स्वीकार किया और कहा कि गंभीर को रोजाना लगातार सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ता है. थरूर ने दबाव को संभालने में गंभीर के शांत रवैये की तारीफ करते हुए कहा, ‘लाखों लोग रोजाना उनके बारे में अंदाजा लगाते हैं. लेकिन वह शांत रहते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं.’
थरूर ने गंभीर की नेतृत्व शैली की भी तारीफ की, इसे शांत, दृढ़ और प्रभावी बताया, और भारत के व्हाइट-बॉल कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण चरण शुरू होने पर उन्हें सफलता की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने आगे कहा, ‘उनकी शांत दृढ़ता और सक्षम नेतृत्व के लिए तारीफ के कुछ शब्द. बुधवार से शुरू होने वाली हर चीज के लिए उन्हें शुभकामनाएं.’
न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, जो 7 फरवरी को शुरू होगा. भारत डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टूर्नामेंट में उतरेगा. टीम ने 2024 में ट्रॉफी जीती थी, और अगर वे 2026 में एक और खिताब जीतते हैं, तो मेन इन ब्लू लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी.
(आईएएनएस इनपुट्स से)
