ऑस्ट्रेलिया ने स्कोरबोर्ड पर कर दी पाकिस्तान की बेइज्जती, बाद में मांगी माफी

नई दिल्ली. पाकिस्तान के साथ अकसर कोई न कोई बवाल जुड़ ही जाता है. अब वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आराम से अपना अभ्यास मैच खेल रही थी कि यहां स्कोरकार्ड में जाने-अनजाने में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी गलती हो गई. उसके स्कोरकार्ड पर पाकिस्तान के लिए जो नाम लिखा गया वह दरअसल एक नस्लीय भेदभाव वाला शब्द है, जो पाकिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अपनी इस गलती का अहसास हुआ तो उसने इसे सही कर दिया और इसके लिए माफी भी मांगी है.

पाकिस्तान की टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वह 3 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले प्रधानमंत्री XI के खिलाफ कैनबरा में अभ्यास मैच खेला जा रहा है. यहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. पाकिस्तान के बल्लेबाज यहां बैटिंग पर उतरे को स्कोरकार्ड के आगे जो नाम लिखा था. वह पाकिस्तान के अंग्रेजी अक्षरों के पहले 4 अक्षर लिखे थे, (PAKI) जिसे अच्छा शब्द नहीं माना जाता है. यह शब्द यूरोप और एशिया के बाहर नस्लीय भेदभाव के रूप मे इस्तेमाल होता है.

A clarifier on this from CA: “The graphic was an automatic feed from a data provider which had not been used previously for a Pakistan game. This was obviously regrettable, and the error we corrected manually as soon as it came to light.” https://t.co/7FttR2iZTR

— Daany Saeed (@daanysaeed) December 6, 2023