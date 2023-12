क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने चुनी ने साल की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम, कोहली बाहर, सिर्फ दो भारतीय प्लेयर्स को मिली जगह

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साल 2023 की बेस्ट टेस्ट टीम में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को जगह नहीं दी है. इस टीम में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वॉर्नर और तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉर्क को भी शामिल नहीं किया गया है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को साल 2023 की सर्वश्रेष्ठ टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जिनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था.

टीम में ओपनर के रुप में ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा के साथ श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने को चुना गया है. वहीं मिडिल ऑर्डर में न्यूजीलैंड के अनुभवी केन विलियमसन, इंग्लैंड के जो रूट के अलावा युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक को जगह दी गई है. इस टीम में विकेटकीपिंग का जिम्मा आयरलैंड के खिलाड़ी लॉरन टकर को दिया गया है. तेज गेंदबाजी का भार कप्तान पैट कमिंस के अलावा कगिसो रबाडा और स्टुअर्ट ब्रॉड संभालेंगे, जबकि स्पिन विभाग भारतीय स्पिनर्स की जोड़ी संभालेगी.

इंग्लैंड के तीन खिलाड़ी जो रूट, हैरी ब्रूक और स्टुअर्ट ब्रॉड को इस टीम में शामिल किया गया है. स्टुअर्ट ब्रॉड ने इसी साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है. एशेज सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की इस टीम में भारतीय ऑलराउंडर्स रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को चुना गया है. दोनों ही खिलाड़ियों ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया है. हालांकि विराट कोहली का इस लिस्ट में नाम नहीं होना हैरान करने वाला है.

