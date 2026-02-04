By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्रिकेट संघों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोला- जिन लोगों को बल्ला पकड़ना नहीं आता, वे कर रहे नेतृत्व
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि राज्य क्रिकेट संघों का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में हैं, जो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते और उन्हें बल्ला पकड़ना तक नहीं आता
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैर विशेषज्ञों द्वारा खेल संस्थाओं के प्रबंधन पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि क्रिकेट संघ का नेतृत्व संन्यास ले चुके क्रिकेटरों को करना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जिन्हें ‘बल्ला पकड़ना भी नहीं आता.’ भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने बंबई हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसने महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (MCA) के चुनावों पर रोक लगा दी थी, जो मूल रूप से 6 जनवरी को होने वाले थे. इसमें ‘भाई-भतीजावाद और पक्षपात’ के आरोप लगाए गए थे.
बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एमसीए द्वारा दायर याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एमसीए की सदस्यता में अचानक हुई बढ़ोतरी पर सवाल उठाया. रिकॉर्ड की ओर इशारा करते हुए बेंच ने कहा कि संघ में 1986 और 2023 के बीच 164 सदस्य थे. लेकिन उसके तुरंत बाद नए सदस्यों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, ‘1986 से 2023 तक आपके पास 164 सदस्य थे और 2023 के बाद आपने बंपर ड्रॉ किया?’ एमसीए और एनसीपी-एसपी विधायक रोहित पवार सहित याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने बताया कि एक जस्टिस (रिटायर्ड) की अध्यक्षता वाली समिति ने इस प्रक्रिया की देखरेख की थी जिसमें 48 सदस्यों को खारिज कर दिया गया था, जबकि अन्य को शामिल किया गया था.
उन्होंने आरोप लगाया कि चैरिटी कमिश्नर ने कैबिनेट से सलाह किए बिना एक प्रशासक नियुक्त किया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात पर जोर दिया कि अगर संघ अपनी सदस्यता 300 तक बढ़ाना चाहता है तो वे पद जाने-माने, रिटायर हो चुके अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होने चाहिए. CJI ने कहा, ‘यह एक ऐसा देश है जहां बेहतरीन क्रिकेटर हैं, जो संन्यास ले चुके हैं वे सबसे अच्छे थे.’
उन्होंने कहा, ‘आप किसे ला रहे हैं? ऐसे लोग जिन्हें खेल के बारे में पता भी नहीं है… जिन्हें बल्ला पकड़ना भी नहीं आता. जो हो रहा है उस पर हमें अपनी भावनाएं ज्यादा जाहिर करने पर मजबूर नहीं करें.’
