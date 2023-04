Hindi Cricket Hindi

IPL: मैच के आखिरी ओवर में अर्जुन तेंदुलकर ने जीती महफिल, क्रिकेट के दिग्गजों ने की जमकर तारीफ

अर्जुन तेंदुलकर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच का आखिरी ओवर बेहतरीन अंदाज में फेंका तो इयन बिशप, वीरेंदर सहवाग, केविन पीटरसन समेत कई दिग्गजों ने की जमकर तारीफ...

मुंबई इंडियन्स (Mumbain Indians) में इन दिनों जूनियर तेंदुलकर अपने खेल का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. जूनियर तेंदुलकर ने अपने करियर के दूसरे आईपीएल मैच में अपने करियर का पहला विकेट अपने नाम किया और इससे भी ज्यादा उन्होंने मैच का अंतिम और निर्णायक ओवर फेंका, जिसमें उन्होंने अब्दुल समद जैसे बल्लेबाज के खिलाफ 20 रन बचाने के लिए मोर्चा संभाला. उन्होंने इस ओवर में 5 रन ही खर्च किए और अपनी टीम 14 रन से जीत दिलाई.

अर्जुन तेंदुलकर की इस बेहतरीन बॉलिंग की तारीफ क्रिकेट जगत ने भी की है. जूनियर तेंदुलकर के इस बेहतरीन ओवर की तारीफ हर दिग्गज ने की. पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेन्दर सहवाग, मोहम्मद कैफ, इयन बिशप और इरफान पठान ने की.

वीरेंदर सहवाग ने कहा- अर्जुन को अच्छा करते देख बहुत खुश हूं. सचिन तेंदुलकर आज गोरवान्वित महसूस कर रहे होंगे. अर्जुन की मेहनत रंग ला रही है और मेरी दुआएं हैं कि यह बस आने वाली बड़ी चीजों की शुरुआत भर हैं. बहुत अच्छे अर्जुन.

So happy to see Arjun doing well . @sachin_rt paaji must be a proud father. Arjun’s hard work paying off and my blessings that this is only the beginning of great things to come. Well done Arjun! #SRHvsMI — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 18, 2023

मोहम्मद कैफ ने लिखा, ‘अर्जुन तेंदुलकर का विश्वास आज और भी बढ़ गया. उन्होंने टाइट आखिरी ओवर फेंककर कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे. उन्होंने अपनी नर्व्स पर काबू रखा, उन्होंने पहला आईपीएल विकेट भी अपने नाम किया. पाजी (सचिन तेंदुलकर) को बधाई. अर्जुन के लंबे कामयाब करियर की दुआ करता हूं.’

Arjun Tendulkar today grew in stature. Justified captain's trust by bowling tight final over, held his nerves, took his first IPL wicket. Congrats Paaji, here's wishing a long successful career for Arjun. @sachin_rt #Arjun — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) April 18, 2023

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज इयन बिशप ने लिखा, ‘अर्जुन तेंदुलकर द्वारा यह शानदार आखिरी ओवर था. यह सिर्फ उसका दूसरा मैच था लेकिन उनका एग्जीक्यूशन शानदार था. उनके लिए शानदार था.’

That was a superb last over from Arjun Tendulkar. Only his second game but his execution was superb. Good on him. — Ian Raphael Bishop (@irbishi) April 18, 2023

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने लिखा, ‘शानदार, यंग मैन.’

पूर्व लेफ्टआर्म तेज गेंदबाज इरफान पठान ने भी उनकी तारीफ की और लिखा, ‘युवा तेंदुलकर का शांत अंदाज देखकर बहुत अच्छा लगा.

Nice to see the Calm approach from young Tendulkar 👏 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 18, 2023

इस मैच की अगर बात करें तो मुंबई इंडियन्स ने यहां पहले बैटिंग करते हुए 192 रन बनाए थे. सनराइजर्स की टीम यहां हेनरिक क्लासेन के 16 गेंदों पर ताबड़तोड़ 36 रन और मयंक अग्रवाल के 41 गेंदों में 48 रनों की बदौलत स्कोर के करीब पहंची थी. लेकिन अंतिम पलों में विकेट न बचा पाने के कारण उसे यहां हार का सामना करना पड़ा.

