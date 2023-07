पहला विंबलडन खिताब जीतने वाले कार्लोस अलकराज पर फिदा हुई क्रिकेट बिरादरी, सचिन तेंदुलकर का बड़ा दावा

रविवार को स्पेन के युवा कार्लोस अलकराज ने 23 बार के ग्रैंड स्लैम चैम्पियन नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब अपने नाम कर लिया. उनकी इस जीत पर क्रिकेटर बिरादरी को भी नाज है.

विंबलडन के फाइनल में रोमांचक जीत दर्ज करने वाले स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने 23 बार के ग्रैंड स्लैम चैम्पियन नोवाक जोकोविच को पांच सेट (1-6, 7-6, 6-1, 3-6 और 4-6) तक चले मैच में हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब अपने नाम किया. यह वर्ल्ड टेनिस में उनका दूसरा ग्रैंडस्लैम खिताब है. अलकराज को इस शानदार जीत की बधाई क्रिकेट बिरादरी ने भी दी है. दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने तो अलकराज को टेनिस का अगला सुपरस्टार तक करार दे दिया.

सचिन तेंदुलकर ने इस स्टार खिलाड़ी को भविष्य का स्टार बताया है और वह इससे काफी प्रभावित हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘क्या शानदार फाइनल देखने को मिला! दोनों एथलीट्स द्वारा उच्च स्तर का टेनिस देखने को मिला! हम टेनिस के अगले सुपर स्टार के उदय के गवाह बने. मैं अगले 10-12 साल कार्लोस के करियर को फॉलो करूंगा, जैसे मैं ने रोजर फेडरर को किया था. बहुत बधाई कार्लोस अलकराज.’

What a fantastic final to watch! Excellent tennis by both these athletes! We’re witnessing the rise of the next superstar of tennis. I’ll be following Carlos’ career for the next 10-12 years just like I did with @Rogerfederer. Many congratulations @carlosalcaraz!#Wimbledon pic.twitter.com/ZUDjohh3Li — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 16, 2023

ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाजों में शुमार स्टीव स्मिथ ने भी अपने इंस्टाग्राम पर अलकराज की तस्वीर शेयर कर उन्हें बधाई दी. उन्होंने लिखा, ‘यह अविश्वसनीय था, कार्लोस अतुलनीय था.’

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने भी इस मैच और अलकराज की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा, ‘मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं, जो इस मैच का गवाह बना. खासतौर से इसके बाद जोको (जोकोविच) का भाषण. क्या चैम्पियन है! शानदार अलकराज. साधारण रूप से बहुत शानदार! अब अगली बार इस चेहरे को देखने का आदील हो जाऊंगा.’

I consider myself lucky to have witnessed that! Especially Djoko’s speech afterwards. What a Champion! Well done Alcaraz. Simply too good! Get used to seeing that face over the next while😄👌 — AB de Villiers (@ABdeVilliers17) July 16, 2023

युवराज सिंह ने अलकराज की स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, ‘क्या असाधारण खिलाड़ी है और क्या आसाधारण फाइनल था! शानदार खेले अलकराज. पहला विंबलडन जीतने की बधाई.’

टीम इंडिया के सीनियर ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने दोनों फाइनलिस्ट की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘किसी भी टेनिस खिलाड़ी के लिए सिर्फ 20 साल की उम्र में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना असाधारण उपलब्धि है, और कार्लोस अलकराज की 2023 विंबलडन चैम्पियनशिप की जीत कोई अपवाद नहीं है. नोवाक जोकोविच के खिलाफ जीत, जिनका बहुत शानदार रिकॉर्ड है और वह पिछले 10 साल से 45 मैचों में अपारजेय थे, यह चुनौतियों के खिलाफ खड़े होने की उनकी क्षमता और योग्यता को दर्शाता है.’

Winning a Grand Slam tournament at the age of 20 is a remarkable achievement for any tennis player, and Carlos Alcaraz's @carlosalcaraz victory at the 2023 Wimbledon Championship is no exception. Triumph over Novak Djokovic @DjokerNole, who had an impressive track record and an… pic.twitter.com/urGdL7jn8W — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 16, 2023

