ईशान किशन की पारी का फैन हुआ क्रिकेट जगत, सोशल मीडिया पर आई बधाईयों की बाढ़

आम तौर पर बड़े शॉट खेलने वाले ईशान किशन ने सूझबूझ भरी पारी खेली और भारत को संकट से उबारने में हार्दिक पांड्या का साथ दिया.

PIC- BCCI

हार्दिक पंड्या और ईशान किशन की शानदार अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ने शाहीन शाह अफरीदी के दिये शुरूआती झटकों से उबरते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के मैच में शनिवार को 266 रन बनाये. ईशान ने 81 गेंद में 82 और पंड्या ने 90 गेंद में 87 रन बनाये. दोनों ने पांचवें विकेट के लिये 141 गेंद में 138 रन की साझेदारी करके टीम को मजबूत स्कोर दिया.

आम तौर पर बड़े शॉट खेलने वाले ईशान और पंड्या दोनों को पाकिस्तान के तूफानी तेज आक्रमण का सामना करने के लिये संयम के साथ खेलना पड़ा. उन्होंने शॉट्स के चयन में सावधानी बरतनी पड़ी ताकि विकेट सुरक्षित रहें. बड़े स्ट्रोक्स खेलना आसान नहीं था तो पंड्या और किशन ने इक्के दुक्के रन लेकर पारी को आगे बढ़ाया.

भारत के 50 रन सिर्फ 52 गेंद में पूरे हुए. साझेदारी की शुरूआत में ईशान आक्रामक थे तो पंड्या उनके सहयोगी की भूमिका निभा रहे थे. ईशान पहली बार चौथे नंबर से नीचे बल्लेबाजी के लिये आये लेकिन तनिक भी विचलित नहीं दिखे. पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलने के बाद ईशान की बल्लेबाजी का लोहा अब पूरा क्रिकेट जगत मान रहा है.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने लिखा, “ईशान किशन से प्रभावित हूं. जिस समय वह बल्लेबाजी करने आए तो वनडे में इससे कड़ी चुनौती नहीं होती. सभी चुनौतियां का बखूबी सामना किया. भारत के लिए अच्छी खबर.”

So impressed with Ishan Kishen, there won’t be a tougher challenge than this in ODIs when he came into bat. Ticked all the boxes! Great news for India! — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) September 2, 2023

पूर्व भारतीय गेंदबाज ने लिखा, “इशान किशन की टॉप क्वालिटी पारी, लगातार चौथा अर्धशतक और वो भी दबाव में. हार्दिक काफी परिपक्वता दिखा रहे हैं और दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. 66/4 के बाद 266 तक पहुंचने का अच्छा प्रयास, लेकिन ओह डीएलएस.”

Top quality from Ishan Kishan who has been consistent in the opportunities he has got , 4th succesive half century and under pressure.

And Hardik showing great maturity and thriving under pressure. Good effort to get to 266 after being 66/4, but ohh the DLS . #INDvsPAK pic.twitter.com/LsUpuwzYQC — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) September 2, 2023

सुरेश रैना ने ईशान की तारीफ में कहा, “जब भारत को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी तब क्या शानदार साझेदारी थी! ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का आज मैदान पर असाधारण प्रदर्शन. सचमुच गेम-चेंजर.”

What a stellar partnership when India needed it most! 👏🤝 @ishankishan51 & @hardikpandya7, your exceptional performance on the field today was a true game-changer! 🙌 #indvspak #AsiaCup — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) September 2, 2023

इरफान पठान ने एक्स पर लिखा, “इशान किशन की बेहद खास पारी. यह देखकर कितनी खुशी होती है कि एक युवा खिलाड़ी अपनी सामान्य स्थिति से बाहर निकलकर टीम इंडिया को संकट से बाहर निकाल रहा है.”

That was a very special inning from Ishan Kishan. What a joy it is to see a youngster coming out and playing outside his normal position to take team India out of trouble 👏 #INDvsPAK — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 2, 2023

