AUS vs SA: दो दिन में ही गिरे 34 विकेट; Gabba pitch पर फूटा दिग्गजों का गुस्सा, रिकी पोंटिंग से लेकर माइकल वॉन तक ने लगाई लताड़

ब्रिस्बेन के गाबा मैदान (The Gabba, Brisbane) पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका (AUS vs SA 1st Test) के बीच 21वीं सदी का दूसरा सबसे छोटा टेस्ट मैच खेला गया क्योंकि इस मैच का परिणाम दो दिन के अंदर ही आ गया. ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट में दो दिन के अंदर ही साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हरा दिया.

ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में खेले गए इस मुकाबले में दो दिन के छह सेशन में कुल 34 विकेट गिरे. इसके बाद अब दिग्गजों ने गाबा पिच (Gabba pitch) को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) से लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) और भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) तक ने गाबा पिच पर सवाल खड़े किए हैं.

पोंटिंग ने चैनल 7 से कहा, मुझे लगता है कि गाबा की पिच को खराब रेटिंग मिलेगी. मैंने यहां पर इस तरह की पिच पहले कभी नहीं देखा है.” वहीं, माइकल वॉन ने ट्विटर पर लिखा, ” उन्होंने (पिच क्यूरेटर) गाबा की पिच पर इतनी अधिख घास क्यों छोड़ी? यह ऐतिहासिक रूप से दुनिया में टेस्ट क्रिकेट के लिए सबसे अच्छी पिचों में से एक रही है .. तो इसे क्यों बदली?? यह चौंकाने वाली पिच थी.”

सहवाग ने लिखा, ” 142 ओवर और 2 दिन भी नहीं चले और किस तरह की पिचों की जरूरत है? इस पर जवाब देने की जरूरत है. अगर यह भारत में होता, तो इसे टेस्ट क्रिकेट का अंत, टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद करने और न जाने क्या-क्या कहा जाता.”

Why did they leave so much grass on the Gabba pitch !??????? It’s historically been one of the best pitches for Test cricket in the world .. So why change it ?? It was a shocking pitch .. #AUSvsSA — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 18, 2022