England vs New Zealand Live Streaming: इंग्लैंड-न्यूजीलैंड के बीच World Cup 2023 का पहला मैच कहां देखें लाइव

England vs New Zealand Live Streaming: आईसीसी क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2023 (Cricket World Cup 2023) के पहले मैच में पिछले वर्ल्ड कप फाइनल की दो टीमें- इंग्लैंड और न्यूजीलैं (ENG vs NZ) आमने-सामने होंगी.

england vs new zealand icc

आईसीसी क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2023 (Cricket World Cup 2023) की गुरुवार से आधिकारिक शुरुआत होने जा रही है. पहले मैच में पिछले वर्ल्ड कप फाइनल की दो टीमें- इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (ENG vs NZ) आमने-सामने होंगी. डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड जहां जीत के साथ टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी तो वहीं कीवी टीम पिछले फाइनल में मिली हार का बदला लेने के लिए बेताब है.

50 ओवरों के क्रिकेट में दोनों टीमों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी है. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम वनडे इतिहास में अब तक 95 मैच खेल चुकी है और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि दोनों टीमों में से किसका पलड़ा भारी रहा है. इन मैचों में इंग्लैंड का न्यूजीलैंड पर जीत-हार का रिकॉर्ड 45-44 है, जिसमें चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला और दो मैच टाई रहे हैं.

वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup) इतिहास में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड (ENG vs NZ Head to Head in World Cup) के बीच अब तक 10 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें दोनों टीमें 5-5 मैच जीतने में सफल रही है. दोनों टीमें भारत में अब तक केवल ही बार भिड़ी है और इसमें इंग्लैंड के हाथ जीत लगी है. न्यूजीलैंड ने 2023 में वनडे में अब तक 20 मैच खेले हैं और इसमें उसे केवल 8 मैचों में ही जीत नसीब हुई है.

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच लाइव मैच (ENG vs NZ ODI WC Live Streaming) कब, कहां और कैसे देख सकते हैं?

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच (Eng vs NZ ODI WC) कब खेला जाएगा?

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच (Eng vs NZ ODI WC) गुरुवार, 05 अक्टूबर 2023 को खेला जाएगा.

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच (Eng vs NZ ODI WC) कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच (Eng vs NZ ODI WC) अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडिम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में खेला जाएगा.

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच (Eng vs NZ ODI WC) कितने बजे खेला जाएगा?

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच (Eng vs NZ ODI WC) भारतीय समयनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाना है जबकि 1.30 बजे टॉस होगा.

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच (Eng vs NZ ODI WC) का लाइव प्रसारण में भारत में कहां होगा?

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच (Eng vs NZ ODI WC) का लाइव प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) के स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 2, स्टार स्पोर्ट्स एचडी 1 और स्टार स्पोर्ट्स एचडी 2 पर उपलब्ध होगा.

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच (Eng vs NZ ODI WC) की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच (Eng vs NZ ODI WC) की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप (hotstar) और जियो सिनेमा (jio cinema) पर मुफ्त में उपलब्ध होगी.

