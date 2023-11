World Cup 2023 Points Table : नीदरलैंड पर जबरदस्त जीत के साथ पांचवे स्थान पर पहुंचा अफगानिस्तान, सेमीफाइनल की रेस में बरकरार

Netherlands vs Afghanistan, 34th Match, World Cup 2023 : राशिद खान (Rashid Khan) की अगुवाई वाले स्पिन अटैक के दमदार प्रदर्शन और फील्डरों के शानदार कौशल से अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को विश्व कप मुकाबले में शुक्रवार को एकतरफा अंदाज में सात विकेट से हरा दिया और अंक तालिका में पांचवे स्थान पर पहुंच गया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड की टीम 46.3 ओवर में 179 रन पर लुढ़क गई जबकि, अफगानिस्तान ने 31.3 ओवर में 3 विकेट पर 181 रन बनाकर टूर्नामेंट में सात मैचों में चौथी जीत अपने नाम की. नीदरलैंड को सात मैचों में पांचवी हार का सामना करना पड़ा.

नीदरलैंड एक समय दो विकेट पर 92 रन बनाकर अच्छी स्थिति में था, लेकिन फिर उसकी पारी लड़खड़ा गई और उसने 113 रन तक जाते-जाते अपने छह विकेट गंवा दिए. ओपनर मैक्स ओ’डाउड ने 40 गेंदों में 42 रन, कॉलिन एकरमैन ने 35 गेंदों में 29 रन और सायब्रांड एंगलब्रेक्ट ने 86 गेंदों सर्वाधिक 58 रन बनाए. 10वें नंबर के बल्लेबाज आर्यन दत्त ने नाबाद 10 और 9वें नंबर के रूलोफ वान डर मेर्व ने 11 रन बनाकर टीम को 179 तक पहुंचाया.

