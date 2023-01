Axar Patel ने की मंगेतर मेहा पटेल से शादी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल

भारतीय टीम के स्टार स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने गुरुवार को अपनी मंगेतर मेहा पटेल से शादी कर ली. उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. अक्षर ने अपनी शादी के लिए बीसीसीआई से छुट्टियां ली थीं और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और शुक्रवार से शुरू हो रही टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं थे. अक्षर पटेल अब 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज से क्रिकेट मैदान पर वापसी करेंगे.

बता दें अक्षर की वाइफ मेहा पटेल हैं, जो पेशे से डाइटिशियन और न्यूट्रिशियनिस्ट हैं. मेहा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अक्षर के साथ भी अपने कई खास लम्हे फैन्स के साथ साझा किए हैं.

अक्षर पटेल की शादी में पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग कोच रहे मोहम्मद कैफ ने भी शिरकत की. कैफ ने अक्षर पटेल और उनकी होने वाली वाइफ के साथ अपनी एक फोटो शेयर की. इस फोटो के कैप्शन में कैफ ने दोनों को बधाई दी.

इस अक्षर की बारात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अक्षर दूल्हा बने एक गाड़ी पर बैठे नजर आ रहे हैं और बैंड-बाजे के साथ धूम-धाम से उनकी बारात निकल रही है.