Cricketer Rinku Singh Father Khanchandra Singh Passed Away Due To Cancer On Friday

क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन, स्टेज 4 लिवर कैंसर से जूझ रहे थे, नोएडा के अस्पताल में ली आखिरी सांस

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया है. रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र सिंह लिवर कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहे थे.

(फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया)

Rinku Singh’s father passed away: भारतीय क्रिकेट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया है. रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र सिंह लिवर कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहे थे. बीमारी के एडवांस स्टेज की वजह से उनकी हालत बिगड़ती गई और शुक्रवार को उन्होंने आखिरी सांस ली. वह ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती थे.

ये खबर अपडेट की जा रही है…