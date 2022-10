भारत के अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान उन्मुक्त चंद उस वक्त किसी बड़ी दुर्घटना से तब बाल-बाल बच गए, जब एक क्रिकेट मैच में एक गेंद उनकी आंख पर जा लगी. आंख पर गेंद लगने के चलते उनकी बाईं आंख में काफी सूजन है और वह फिलहाल खुल नहीं रही है. हालांकि इस क्रिकेटर ने जानकारी दी है कि वह सुरक्षित हैं और किसी बड़े खतरे से बाल-बाल बच गए हैं.Also Read - फिटनेस का बेहद ख्याल रखती है भारत के मशहूर क्रिकेटर की वाइफ, लोग कहते हैं धाकड़ गर्ल, PHOTOS

29 वर्षीय यह युवा खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद अमेरिका में खेल रहा है. वह इन दिनों 'माइनर लीग क्रिकेट' में सिलीकॉन स्ट्राइकर्स की ओर से खेल रहे हैं. इस खिलाड़ी ने इस घटना के बाद अपनी सूजी हुई आंख के साथ अपनी दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं.

उन्होंने लिखा कि डटकर खेलो लेकिन सुरक्षित रहकर. भारत को अपनी कप्तानी में साल 2012 का अंडर-19 वर्ल्ड कप खिताब जिताने वाले इस खिलाड़ी सोशल मीडिया पर भगवान का आभार जताया है कि वह किसी गंभीर चोट लगने से यहां बच गए.

It’s never a smooth ride for an athlete. Some days you come home victorious, other days disappointed&there are some when you come home with bruises and dents.Grateful to God to have survived a possible disaster. Play hard but be safe. It’s a thin line.

Thanku for the good wishes pic.twitter.com/HfW80lxG1c

— Unmukt Chand (@UnmuktChand9) October 1, 2022