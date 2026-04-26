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Cricketer Vaibhav Sooryavanshi Plays Cricket Like It Is Video Game Says Mohammad Kaif

भारत का अगला सुपरस्टार है वैभव सूर्यवंशी, तारीफ करते हुए बोले कैफ

कैफ ने जियो हॉटस्टार से कहा, 'वैभव सूर्यवंशी पीढ़ी में एक बार मिलने वाला टैलेंट है. सिर्फ 15 साल की उम्र में, वह आईपीएल के सबसे अच्छे गेंदबाजों को भी आम दिखा रहे हैं.'

वैभव सूर्यवंशी ने IPL में मचाया धमाका

आईपीएल 2026 में किसी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा है, तो वो 15 साल के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं. राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के लिए पारी की शुरुआत करने वाले इस खिलाड़ी ने शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ हुए मुकाबले में मात्र 36 गेंदों पर शतक लगा दिया. शतकीय पारी के बाद पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने वैभव की तारीफ की है.

कैफ ने जियो हॉटस्टार से कहा, ‘वैभव सूर्यवंशी पीढ़ी में एक बार मिलने वाला टैलेंट है. सिर्फ 15 साल की उम्र में, वह आईपीएल के सबसे अच्छे गेंदबाजों को भी आम दिखा रहे हैं.’ वैभव के साहसिक और निडर बल्लेबाजी पर कैफ ने कहा, ‘उसने प्रफुल्ल हिंगे की गेंदों पर लगातार चार छक्के मारे. पिछली बार हैदराबाद में हिंगे ने उसे आउट किया था, लेकिन यहां जयपुर में, सूर्यवंशी हिसाब बराबर करने के मिशन पर थे, और जबरदस्त तरीके से ऐसा किया.’

कैफ ने कहा, ‘इस टीनएजर ने पैट कमिंस जैसी टॉप-क्वालिटी बॉलिंग के सामने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई. उसने पैट कमिंस की पहली ही बॉल पर जोरदार छक्का मारा. वह एक निडर, टैलेंटेड खिलाड़ी है जो आईपीएल में ऐसे छा रहा है जैसे गली क्रिकेट खेल रहा हो.’ पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ‘दो सीजन में दो शतक, दोनों में 250 से ज्यादा का स्ट्राइक-रेट. इससे आपको वैभव की मानसिकता के बारे में सब कुछ पता चलता है. उसे गेंदबाज के नाम या मैच की स्थिति की कोई परवाह नहीं है. वह बस अटैक करता रहता है.’

कैफ ने आगे उन टेक्निकल खूबियों के बारे में बताया जो सूर्यवंशी को खास बनाती हैं. ‘वैभव एक ऐसे अनुभवी खिलाड़ी की तरह बल्लेबाजी करता है जिसने दस साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला हो. उसकी शुरू में लेंथ पहचानने की काबिलियत, क्रीज पर उसका बैलेंस और उसकी रॉ पावर, ये सब वर्ल्ड-क्लास हैं. इतनी कम उम्र में यह एक असाधारण प्रतिभा है.

उन्होंने कहा, ‘अगर वह फिट रहता है, अपना फोकस बनाए रखता है, रनों के पीछे ऐसे ही जाता है तो भारतीय क्रिकेट को अगले 20 से 25 सालों के लिए अपना अगला सुपरस्टार मिल गया है.’ (IANS Hindi)

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