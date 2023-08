जानें- वे क्रिकेटर, जो आजादी के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान के लिए खेले

15 अगस्त 1947 को सुनकर हमें भारत की आजादी ही याद नहीं आती बल्कि इस दिन देश का बंटवारा भी याद आता है. इस ऐतिहासिक तारीख को हम एक देश से दो देशों में बदल गए थे. एक भारत ही रहा, जबकि भारत के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से की कुछ जमीन पर पाकिस्तान बना. 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया था. लेकिन इस बंटवारे ने बहुत कुछ बांट कर रख दिया. गंगा-जमुनी संस्कृति धर्मों के नाम पर अलग हो रही थी. मुसलमान पाकिस्तान में बसना चाहते थे और जहां पाकिस्तान का निर्धारण हुआ वहां रहने वाले ज्यादातर हिंदुओं को शेष भारत में आना पड़ा.

इस बंटवारे ने खेलों को भी नहीं छोड़ा. कई खिलाड़ी जो भारत के लिए खेल रहे थे वह बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना शुरू किया. क्रिकेट का खेल भी इससे अछूता नहीं रहा. हम यहां ऐसे कुछ खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, जो पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए खेले थे और बाद में उन्होंने पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया.

पाकिस्तान भले 1947 में बना था लेकिन क्रिकेट में उसने 1952 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला. अनुभवी खिलाड़ी अब्दुल हफीज करदार पाकिस्तान के पहले कप्तान बने, जो भारत के लिए भी खेल चुके थे. करदार ने 1946 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में भारत के लिए अपना डेब्यू किया था. उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का जनक कहा जाता है. उन्होंने अपने करियर के शुरुआती 3 टेस्ट भारत के लिए खेले थे. बाद में उन्होंने पाकिस्तान के लिए 23 टेस्ट मैच खेले. वह अच्छे बल्लेबाज के साथ-साथ लेफ्टआर्म स्पिन बॉलिंग भी करते थे. उन्होंने 26 टेस्ट के करियर में 927 रन बनाए, जबकि 21 विकेट भी अपने नाम किए.