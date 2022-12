भारत की हार पर वीरेंदर सहवाग ने सुनाई खरी-खरी, बोले- क्रिप्टो से भी तेज गिर रही है अपनी परफॉर्मेंस

T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम पूरी तरह लय में नहीं दिख रही है. वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मात खाने के बाद भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाई और फिर बांग्लादेश दौरे पर भी वह पहले दो वनडे हारकर सीरीज गंवा चुकी है. भारतीय टीम के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग इससे खुश नहीं हैं. सहवाग ने कहा कि भारतीय टीम की परफॉर्मेंस अब क्रिप्टोकरंसी से भी तेज नीचे गिर रही है. उन्होंने अपने टि्वटर हैंडल पर ट्वीट कर अपने मन की यह बात कही.

भारत ने पहले शिखर धवन की कप्तानी में 0-1 से न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज गंवाई. इस सीरीज में भारत के पास यह बहाना जरूर था कि उसकी मुख्य टीम यहां नहीं खेल रही थी. क्योंकि चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जैसे बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया था. लेकिन इस इसके बाद बांग्लादेश में भी वह तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले 2 मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी है.