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Csk Captain Ruturaj Gaikwad Fined 12 Lakh After Shubman Gill Ipl 2026

IPL 2026: गिल के बाद अब आफत में पड़े ऋतुराज गायकवाड़, DC के खिलाफ ये गलती पड़ गई भारी

सीएसके और डीसी के बीच हुए मैच की बात करें तो संजू सैमसन के नाबाद 115 रन की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए थे.

IPL 2026: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके को पहली जीत मिल गई है. टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हरा दिया. मगर सीएसके के कप्तान गायकवाड़ के लिए इस जीत का जश्न फीका हो गया, क्योंकि उन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ऋतुराज गायकवाड़ पर धीमे ओवर रेट की वजह से जुर्माना लगाया है. आईपीएल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत उनकी टीम का सीजन का पहला अपराध था, जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, इसलिए गायकवाड़ पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. अगले मैचों में भी अगर गायकवाड़ समय पर अपनी टीम से पूरे 20 ओवर नहीं करा सके तो उन पर लगने वाले जुर्माने की राशि बढ़ सकती है.

गायकवाड़ पर लगा जुर्माना

आईपीएल 2026 में गायकवाड़ तीसरे कप्तान हैं जिन पर धीमे ओवर रेट की वजह से जुर्माना लगाया गया है. उनसे पहले पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर और गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल पर जुर्माना लगाया जा चुका है. अय्यर ने लगातार दो मैचों में धीमी ओवर-रेट बनाए रखी. सबसे पहले 31 मार्च को न्यू चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस के खिलाफ और फिर 2 अप्रैल को सीएसके के खिलाफ उन पर धीमे ओवर रेट की वजह से जुर्माना लगाया गया था. पहले मैच में श्रेयस पर 12 लाख तो दूसरे मैच में 24 लाख का जुर्माना लगाया गया था.

गिल को भी लगा था जुर्माना

शुभमन गिल को 8 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ धीमे ओवर रेट का दोषी पाया गया था. सीएसके और डीसी के बीच हुए मैच की बात करें तो संजू सैमसन के नाबाद 115 रन की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए थे. जेमी ओवरटन ने 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लेते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 189 रन पर समेटने और सीएसके को 23 रन से सीजन की पहली जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच रहे. (इनपुट्स: आईएएनएस)