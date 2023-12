WPL 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलेंगी CSK फैन केट क्रॉस, कहा- दिल तो अब भी चेन्नई में

इंग्लैंड की तेज गेंदबाज केट क्रॉस (Kate Cross) को भारत में होने वाले महिला प्रीमियर लीग (WPL 2024) में पहली बार खेलने का मौका मिला है. शनिवार को डब्ल्यूपीएल 2024 सीजन के लिए हो रही नीलामी के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने इंग्लिश सीमर को 30 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा. यानि कि अगले साल क्रॉस आरसीबी की जर्सी में खेलती नजर आएंगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टीम उनकी पहली पसंद नहीं है?

हां, डब्ल्यूपीएल की समकक्ष पुरुषों के इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में इंग्लिश क्रिकेटर क्रॉस की पसंदीदा टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) है जिसके कप्तान भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni). क्रॉस ने ट्विटर के जरिए या कई बयानों के दौरान सीएसके के लिए खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की है.

हालांकि क्रॉस का येलो जर्सी पहनने का सपना अधूर ही रह गया जब महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में हिस्सा लेने वाली टीमों के नाम का ऐलान हुए और पता चला कि चेन्नई ने इस प्रतियोगिता में फ्रेंचाइजी नहीं खरीदी है.

अब जबकि केट को आरसीबी के साथ खेलने का मौका मिला है तो फैंस ने उनकी पूर्व साथी एलेक्जेंड्रा हार्टले ने उनके लिए ट्वीट किया, “आरसीबी में क्रॉसी!!!!! आपका घर में स्वागत है.”

