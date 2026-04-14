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एक भी बल्लेबाज नहीं लगा सका अर्धशतक, जानिए फिर कैसे CSK ने बना डाला ये महारिकॉर्ड?
IPL 2026 में चेन्नई ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 192 रन बनाए. जानिए संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे और ब्रेविस की शानदार पारियों के साथ टीम ने क्या रिकॉर्ड बनाया.
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) – 2026 का 22वां मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (CSK vs KKR) के बीच खेला जा रहा था. चेन्नई ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 192 रन बना डाले. हैरान करने वाली बात ये थी कि टीम का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक यानी 50 रन नहीं बना पाया, फिर भी इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया. यह IPL इतिहास में चेन्नई का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है, जिसमें किसी खिलाड़ी ने फिफ्टी नहीं बनाई.
शुरुआत अच्छी, लेकिन गायकवाड़ जल्दी आउट
मैच की शुरुआत तेज रही, जहां कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने मिलकर सिर्फ 2.2 ओवर में 25 रन जोड़ दिए. हालांकि, गायकवाड़ ज्यादा देर टिक नहीं पाए और सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद टीम पर थोड़ा दबाव आया, लेकिन सैमसन ने जिम्मेदारी संभाली और रन गति को गिरने नहीं दिया. यह शुरुआती झटका टीम के लिए खतरा बन सकता था, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने इसे अच्छे से संभाल लिया.
मिडिल ऑर्डर ने संभाली पारी
गायकवाड़ के आउट होने के बाद, सैमसन और युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने शानदार साझेदारी की. दोनों ने मिलकर सिर्फ 22 गेंदों में 47 रन जोड़ दिए. खासकर म्हात्रे ने 17 गेंदों में 38 रन बनाकर तेजी से रन बनाए, जिसमें कई चौके-छक्के शामिल थे. इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस के साथ भी सैमसन ने अच्छी पार्टनरशिप की और टीम को 100 के पार पहुंचाया. सैमसन 48 रन बनाकर आउट हुए और फिफ्टी से चूक गए, लेकिन उनकी पारी टीम के लिए बेहद अहम रही.
आखिरी ओवरों में तेज रन और बड़ा स्कोर
मिडिल ऑर्डर के बाद सरफराज खान और ब्रेविस ने मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. दोनों ने तेजी से रन बनाए और स्कोर को 190 के करीब पहुंचा दिया. ब्रेविस ने 41 रन बनाए, जबकि सरफराज ने भी छोटी लेकिन असरदार पारी खेली. आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़ना ही इस बड़े स्कोर की सबसे बड़ी वजह रहा. भले ही किसी ने बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन हर बल्लेबाज ने अपना योगदान दिया.
KRR की गेंदबाजी कैसी थी
गेंदबाजी की बात करें तो KKR के लिए कार्तिक त्यागी सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 विकेट लिए. इसके अलावा वैभव अरोड़ा, अनुकूल रॉय औरसुनील नरेन ने 1-1 विकेट हासिल किया. सीएसके की टीम में गायकवाड़, सैमसन, ब्रेविस और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी शामिल थे, वहीं केकेआर की कमान अजिंक्या रहाणे के हाथों में थी. अब देखने वाली बात होगी कि केकेआर इस लक्ष्य का पीछा कैसे करती है और मुकाबला किस दिशा में जाता है.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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