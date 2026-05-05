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सैमसन की आंधी में उड़ी दिल्ली कैपिटल्स, CSK ने 8 विकेट से जीता मुकाबला
IPL 2026 CSK vs DC: चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली को 8 विकेट से हराया. सैमसन की 87 रन की शानदार पारी से टीम को जीत मिली.
आईपीएल 2026 के 48वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर जीत दर्ज की. इस जीत के साथ, CSK ने प्लेऑफ की उम्मीदें जगा दीं हैं. वहीं दिल्ली की यह इस सीजन में छठी हार रही और अब उसके लिए आगे के सभी मैच जीतना बेहद जरूरी हो गया है, नहीं तो टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है. फिलहाल, चेन्नई 10 में से 5 जीत के साथ छठे और दिल्ली 10 में से 6 हार के साथ सातवें स्थान पर है.
दिल्ली की खराब शुरुआत, लगातार गिरते विकेट
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की शुरुआत कुछ खास नहीं थी. पथुम निसांका और केएल राहुल ने मिलकर 4 ओवर में 29 रन जोड़े. निसांका 19 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टीम लगातार विकेट गंवाती चली गई. हालात ऐसे हो गए कि 69 रन तक पहुंचते-पहुंचते दिल्ली के 5 विकेट गिर चुके थे. इसके बाद, ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी ने पारी को संभालने की कोशिश की.
स्टब्स और रिजवी की वजह से स्कोर ठीक हुआ
मिडिल ऑर्डर में स्टब्स और समीर रिजवी की साझेदारी ने टीम को संभाला. दोनों ने छठे विकेट के लिए 65 रन जोड़कर स्कोर को 155 तक पहुंचाया. स्टब्स ने 38 रन बनाए, जबकि रिजवी ने 40 रन की नाबाद पारी खेली. हालांकि यह स्कोर बड़ा नहीं था, लेकिन अंत में लड़ने लायक जरूर बन गया. गेंदबाजी में चेन्नई के लिए नूर अहमद ने 2 विकेट लिए, जबकि अन्य गेंदबाजों ने भी अच्छी भूमिका निभाई.
CSK की शुरुआत कैसी रही?
156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके की शुरुआत अच्छी नहीं रही. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल जल्दी आउट हो गए और टीम 45 रन तक 2 विकेट गंवा चुकी थी. उस समय लग रहा था कि मुकाबला रोमांचक हो सकता है, लेकिन इसके बाद मैच का रुख पूरी तरह बदल गया.
सैमसन-कार्तिक की साझेदारी से मिली जीत
इसके बाद, संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे विकेट के लिए 114 रन की अटूट साझेदारी की. सैमसन ने 87 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 7 चौके शामिल थे, जबकि कार्तिक ने 41 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया. इस साझेदारी की बदौलत सीएसके ने 17.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और आसान जीत दर्ज की. इस जीत ने टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया है, जबकि दिल्ली के लिए आगे की राह अब काफी मुश्किल हो गई है.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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