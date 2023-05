GT vs CSK IPL 2023 Final: क्या रिजर्व डे में भी बारिश बनेगी बाधा? जानिए कैसा होगा अहमदाबाद में मौसम का हाल

IPL 2023 Final Weather Update: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के विजेता का इंतजार एक दिन और बढ़ गया है. बारिश के चलते रविवार को गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपरकिंग्स (GT vs CSK IPL 2023 Final) के बीच होने वाला फाइनल मैच धुल गया और टॉस भी नहीं हो पाया. यह मैच अब रिजर्व डे के दिन यानी सोमवार को खेला जाएगा. ऐसे में फैंस दुआ कर रहे हैं कि रिजर्व डे में भी बारिश एक बार फिर खलल न डाले. ऐसे में जानिए अहमदाबाद में कैसा होगा सोमवार को मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार को अहमदाबाद में 39 डिग्री सेलसियस तक तापमान रह सकता है. हालांकि, दिन में बारिश होने की संभावनाएं हैं. दिन में हवाएं 13 किमी प्रति घंटे से चल सकती है. वहीं, 1.2 मिमी तक बारिश हो सकती है. 24 फीसदी तक आंधी और तूफान का अनुमान है. 39 फीसदी आसमान बादलों से ढका रहेगा. रात को भी आसमान साफ या फिर हल्के बादल छाए रह सकते हैं. तापमान 28 फीसदी तक होगा.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को लगातार बारिश हो रही थी. नौ बजे बारिश रुकी थी लेकिन, एक बार फिर शुरू हो गई थी. ऐसे में मैदान में फिर कवर्स लौट आए थे . मैच का कट ऑफ टाइम 12 बजकर छह मिनट था. लेकिन, अंपायर, ग्राउंड अधिकारियों से बातचीत के बाद रविवार को मैच नहीं कराने का फैसला किया गया.