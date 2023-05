इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) टूर्नामेंट के इतिहास में प्लेऑफ मैचों सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर मौजूद महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के फैंस को उम्मीद थी कि वो गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आईपीएल 2023 के क्वालिफायर मैच में भी बड़ा स्कोर बना बनाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

चेपॉक स्टेडियम में गुजरात के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स को रुतुराज गायकवाड़ और डेवोन कॉन्वे ने अच्छी शुरुआत दिलाई. 11वें ओवर में गायकवाड़ के आउट होने के बाद रनों की गति बढ़ाने की कोशिश में शिवम दुबे (Shivam Dube), अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) और फिर डेवोन कॉन्वे (Devon Conway) भी आउट हुए.

18वें ओवर में अंबाती रायुडू के आउट होने के बाद चेपॉक के मैदान में अलग ही एनर्जी आ गई क्योंकि मैदान पर उतरे थे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी. लेकिन आज फैंस को धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट्स देखने को नहीं मिले.

19वें ओवर में मोहित शर्मा की पांचवीं गेंद पर धोनी स्लोअर वन पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ खड़े हार्दिक पांड्या के हाथों में कैच दे बैठे.



धोनी का विकेट कितना अहम था ये इसी बात से पता चलता है कि हार्दिक के कैच पकड़ते ही पूरी स्टेडियम में सन्नाटा छा गया. हालांकि इतना अहम विकेट लेने के बाद भी हार्दिक ने धोनी के कैच का जश्न नहीं मनाया. क्रिकेट फैंस ने हार्दिक की इस हरकत पर फिदा हो गए और सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की.