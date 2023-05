CSK vs GT फाइनल से पहले सचिन तेंदुलकर ने की शुभमन गिल की तारीफ, चेन्नई को बताया कौन होगा गेम चेंजर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 16वें सीजन का आज चैम्पियन सामने आ जाएगा. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम अपना 5वां खिताब अपने नाम करने की मंशा से मैदान पर उतरेगी, जबकि गुजरात टाइटन्स (GT) की टीम अपना खिताब बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. इस मैच से पहले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) इस सीजन के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने जमकर तारीफ की है. इसके साथ ही मास्टर ब्लास्टर ने यह भी बताया कि आज के मैच में कौन-कौन से खिलाड़ी पर नजर होगी और गुजरात के लिए कौन गैम चेंजर साबित होगा. उन्होंने कप्तान हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर पर यह दाव खेला है.

सचिन ने अपने इस ट्वीट में लिखा, ‘इस सीजन शुभमन गिल के परफॉर्मेंस में ऐसी कहीं कोई कमी नहीं है जिसे भुलाया जाए, उनके दो ऐसे शतक रहे, जिन्होंने अमिट प्रभाव छोड़ा. एक शतक ने मुंबई इंडियन्स की उम्मीदें जगाईं, जबकि दूसरे शतक ने मुंबई इंडियन्स को करारा झटका दे दिया. यही क्रिकेट का अप्रत्याशित स्वभाव है.’