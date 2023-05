IPL फाइनल- अहमदाबाद में सोमवार को भी बारिश की आशंका, अगर धुल गया मैच, तो कौन जीतेगा खिताब!

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के विजेता का इंतजार एक दिन और बढ़ गया है. बारिश के चलते रविवार को होने वाला मैच धुल गया और यहां टॉस भी नहीं हो पाया. अब यह मैच रिजर्व डे के दिन यानी सोमवार को खेला जाएगा. लेकिन अहमदाबाद में सोमवार को भी मौसम आज ही की तरह क्रिकेट फैन्स का दिल तोड़ सकता है और अगर 29 मई को भी यह मैच नहीं हो पाया तो फिर प्वॉइंट्स टेबल के आधार पर ही आईपीएल 2023 के खिताब का फैसला होगा.

इस सीजन बेहतरीन खेल दिखाने वाली इस लीग की दो बेस्ट टीमें गुजरात टाइटन्स (GT) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम फाइनल में पहुंची हैं. 4 बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम डिफेंडिंग चैम्पियन गुजरात टाइटन्स के सामने खिताब के लिए दो-दो हाथ करेगी.