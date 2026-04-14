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Super Kings vs Knight Riders: चेन्नई में किसका दबदबा? हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन आगे, जानिए पिच-मौसम का हाल

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders: आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स चेपॉक के मैदान पर टकराएंगी. जहां एक तरफ संजू सैमसन की शानदार फॉर्म चेन्नई को मजबूती दे रही है, वहीं फैंस की निगाहें एमएस धोनी की वापसी पर टिकी हैं.

Super Kings vs Knight Riders: आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है और आज यानी 14 अप्रैल 2026 को एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है. आमने-सामने दो दिग्गज टीमें, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) होंगी. यह मैच चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा.

इस सीजन में ये दोनों टीमें टेबल में सबसे नीचे संघर्ष कर रही हैं. चेन्नई सुपर किंग्स 9वें नंबर पर है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे आखिरी यानी 10वें पायदान पर खिसक गई है. चेन्नई ने अब तक 4 मैच खेले हैं और सिर्फ 1 में जीत मिली है. वहीं, कोलकाता का जीत का खाता भी नहीं खुला है. उन्होंने 4 मैच खेले, 3 हारे और 1 बारिश की वजह से रद्द हो गया. आज का मैच दोनों के लिए बेहद अहम है.

क्या एमएस धोनी लौटेंगे?

चेन्नई के फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि एमएस धोनी की वापसी हो सकती है. वह चोट की वजह से बाहर थे. अगर वह आज नहीं खेलते, तो इतिहास में पहली बार होगा कि CSK और KKR का मैच हो और धोनी मैदान पर न हों.

चेन्नई के लिए पिछले मैच में संजू सैमसन ने कमाल कर दिया था. उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों पर 115 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को पहली जीत दिलाई थी. हालांकि, टीम की डेथ ओवर बॉलिंग अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है.

हेड-टू-हेड में किसका पलड़ा भारी?

आंकड़ों की मानें तो चेन्नई का दबदबा साफ दिखता है. इन दोनों टीमों के बीच अब तक 32 मैच हुए हैं, जिसमें CSK 20 बार जीती, KKR 11 बार जीती और एक मैच का नतीजा नहीं निकला.

चेन्नई के अपने घर चेपॉक में तो उनका रिकॉर्ड और भी खतरनाक है. यहां हुए 10 मैचों में से 8 बार चेन्नई ने बाजी मारी है. कोलकाता के लिए चेन्नई को उनके घर में हराना हमेशा से लोहे के चने चबाने जैसा रहा है.

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पिच का मिजाज और मौसम

चेन्नई की पिच पहले धीमी मानी जाती थी, लेकिन इस बार लाल मिट्टी की वजह से यहां अच्छा उछाल है. बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी हो रही है और बड़े स्कोर बन रहे हैं. हां, बीच के ओवरों में स्पिनर्स अपना जलवा दिखा सकते हैं. वहीं चेन्नई में आज मौसम साफ रहेगा.

दिन में गर्मी काफी रहेगी, लेकिन मैच के समय शाम को तापमान 27 डिग्री के आसपास रहेगा. शाम को ओस गिरने की पूरी संभावना है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजी करना मुश्किल होगा. इसलिए जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, वह पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगा.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं-

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी, संजू सैमसन, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, आयुष म्हात्रे, श्रेयस गोपाल, जेमी ओवरटन, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, नूर अहमद, अकील हुसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैकरी फॉल्क्स, स्पेंसर जॉनसन, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, फिन एलन, मथीशा पथिराना, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, तेजस्वी दहिया, रचिन रवींद्र, ब्लेसिंग मुजाराबानी, नवदीप सैनी, प्रशांत सोलंकी, सार्थक रंजन, कार्तिक त्यागी, कैमरन ग्रीन, सौरभ दुबे, दक्ष कामरा.

आज का मुकाबला कांटे का होगा. क्या कोलकाता अपनी पहली जीत दर्ज कर पाएगी या चेन्नई अपने घर में फिर से बादशाहत साबित करेगी? संजू सैमसन की फॉर्म और धोनी की संभावित वापसी ने इस मैच को और भी दिलचस्प बना दिया है.