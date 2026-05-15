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Csk Vs Lsg Ipl 2026 Match Lucknow Beats Chennai With 7 Wickets Playoff Teams

लखनऊ की जीत से टूटा चेन्नई का सपना, प्लेऑफ की राह हुई मुश्किल, LSG ने 7 विकेट से हराया

IPL 2026 CSK vs LSG: लखनऊ ने चेन्नई को 7 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया. जानिए पॉइंट्स टेबल का ताजा अपडेट...

इस हार के बाद, चेन्नई पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर खिसक गई है. (Photo from IANS)

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को निराशा होकर जाना पड़ा. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए CSK की प्लेऑफ उम्मीदों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया. मैच के बाद CSK फैंस में मायूसी साफ दिखी, क्योंकि टीम की लगातार तीन जीत के बाद यह हार आई. लखनऊ ने 188 रन के लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल कर सभी को चौंका दिया.

CSK की अच्छी शुरुआत, लेकिन अंत में कमी

पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 5 विकेट खोकर 187 रन बनाए थे. टीम की ओर से कार्तिक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों पर 71 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. उनके अलावा शिवम दुबे ने 16 गेंदों पर 32 रन और डेवाल्ड ब्रेविस ने 25 रन की तेज पारी खेली. हालांकि बीच के ओवरों में रन गति थोड़ी धीमी रही, जिसका असर अंतिम स्कोर पर देखने को मिला. टीम 200 के पार नहीं पहुंच सकी, जो स्कोर इस पिच पर आसानी से बन जाता.

LSG की तूफानी बल्लेबाजी ने पलट दिया मैच

लक्ष्य का पीछा करने उतरी LSG की शुरुआत देखने वाली रही. मिशेल मार्श ने अकेले ही मैच का रुख बदल दिया और 38 गेंदों पर 90 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 9 चौके शामिल थे. उनके साथ जोश इंग्लिश ने 32 गेंदों पर 36 रन बनाए जबकि निकोलस पूरन ने भी 17 गेंदों पर नाबाद 32 रन की तेज पारी खेलकर जीत को आसान बना दिया. मुकुल चौधरी ने भी अंत में 10 गेंदों पर 13 रन बनाकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया.

गेंदबाजी में LSG का दबदबा, CSK को नहीं मिला मौका

LSG की ओर से गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. आकाश महाराज सिंह ने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए. उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने CSK की रनगति को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई. शुरुआती विकेट गिरने के बाद CSK की टीम दबाव में आ गई और बड़ा स्कोर खड़ा करने से चूक गई. लखनऊ ने गेंद और बल्ले दोनों से संतुलित खेल दिखाते हुए मैच पर पूरी तरह पकड़ बनाई.

पॉइंट्स टेबल में प्लेऑफ की तस्वीर देख लें

इस हार के बाद, चेन्नई पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर खिसक गई है. टीम के 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ 12 अंक हैं, जिससे प्लेऑफ की रेस और भी कठिन हो गई है. वहीं LSG पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है और 10वें स्थान पर बनी हुई है. इस सीजन में यह उनकी चौथी जीत थी. अब आने वाले मैचों में CSK के लिए हर मुकाबला अब करो या मरो जैसा हो गया है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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