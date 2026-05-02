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चेन्नई की दहाड़! गायकवाड़-कार्तिक की पारी से MI पस्त, CSK ने 8 विकेट से जीता मुकाबला
IPL 2026 CSK vs MI: चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया. गायकवाड़ और कार्तिक की शानदार पारियों से CSK को बड़ी जीत मिली.
शनिवार की शाम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) फैंस के लिए जश्न लेकर आई. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 44वें मुकाबले में टीम ने मुंबई इंडियंस (MI) को 8 विकेट से हराया. इस मैच में चेन्नई का दबदबा शुरू से अंत तक देखने को मिला. इस जीत के साथ CSK ने न सिर्फ दो पॉइंट्स अपने नाम किए, बल्कि प्वाइंट्स टेबल में भी छलांग लगाते हुए छठे स्थान पर पहुंच गई. वहीं दूसरी ओर मुंबई की हार का सिलसिला जारी रहा, टीम नौवें स्थान पर ही अटकी हुई है और उनके फैंस इससे निराश नजर आ रहे हैं.
नमन धीर का 32 गेंदों में अर्धशतक
चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस 7 विकेट खोकर 159 रन ही बना सकी. इस टीम ने महज 1 के स्कोर पर विल जैक्स (1) का विकेट खो दिया था. इसके बाद नमन धीर ने रयान रिकेल्टन के साथ दूसरे विकेट के लिए 32 गेंदों में 58 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला.
पूरे मैच में कैसी रही MI की परफॉर्मेंस?
वहीं, रिकेल्टन 24 गेंदों में 5 छक्कों के साथ 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे. जिसके बाद सूर्यकुमार यादव ने नमन धीर के साथ तीसरे विकेट के लिए 24 गेंदों में 40 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शतक के बेहद नजदीक पहुंचाया. सूर्या ने 12 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 21 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, जबकि नमन धीर 37 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ 57 रन बनाकर आउट हुए.
CSK ने 18.1 ओवरों में जीता मुकाबला
गेंदबाजी के वक्त चेन्नई टीम के अंशुल कंबोज ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि नूर अहमद ने 2 विकेट निकाले. रामकृष्ण घोष और जेमी ओवटरन ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. वहीं, बल्लेबाजी के टाइम CSK ने 18.1 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस टीम को दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन के रूप में बड़ा झटका लगा. संजू 9 गेंदों में महज 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे. जिसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने उर्विल पटेल के साथ 22 गेंदों में 49 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 62 के स्कोर तक पहुंचाया.
जसप्रीत बुमराह नहीं ले पा रहे विकेट
उर्विल 12 गेंदों में 2 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे. जिसके बाद गायकवाड़ ने कार्तिक शर्मा के साथ 75 गेंदों में 98 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई. गायकवाड़ 48 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 67 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कार्तिक शर्मा ने 40 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ 54 रन की नाबाद पारी खेली. MI से जसप्रीत बुमराह और एएम गजनफर ने 1-1 विकेट प्राप्त किया.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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