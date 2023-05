अश्विन के ट्वीट ने उड़ाए गुजरात टाइटन्स फैंस के होश; भारतीय दिग्गज ने कहा- पांचवीं ट्रॉफी जीतेगी CSK

रविवार को तेज बारिश के बाद सोमवार को रिजर्व डे पर भी अहमदाबाद की बारिश ने गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल को प्रभावित किया. गुजरात टाइटन्स के पारी को बिना किसी परेशानी से पूरी हो गई और होम टीम ने चार विकेट के नुकसान पर 214 का विशाल लक्ष्य बनाया लेकिन जब सीएसके की पारी की शुरुआत हुई तो मात्र चार रन बनने के बाद ही अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई.

बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि ज्यादातर फैंस को कहीं छुपने का मौका ही नहीं मिला. इस बीच सभी खिलाड़ी तुरंत पवेलियन लौट गए और पिच को कवर्स से ढक दिया गया.

इस बीच ट्विटर पर बहस छिड़ गई कि ओवर घटने पर किस टीम को ज्यादा फायदा मिलेगा..चेन्नई सुपर किंग्स या फिर गुजरात टाइटन्स? भारतीय टीम के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने इसका जवाब दिया.

अश्विन ने ट्वीट किया, “सभी को ये डीएल पार स्कोर को अगर ओवर घटने पर मिलने वाले संशोधित लक्ष्य से कन्फ्यूज कर रहे हैं. जो कुछ भी कहा और किया गया है, हाथ में सभी विकेटों के साथ एक छोटा मैच होता है तो, गीली गेंद और एक चिकना आउटफील्ड, इसका मतलब होगा कि सीएसके पांचवां खिताब जीतेगा.”