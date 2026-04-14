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Csk Won Ipl 2026 Match By 32 Runs Against Kkr

नूर अहमद का जादू चला, KKR की पारी बिखरी - CSK ने 32 रनों से जीता मुकाबला

IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने KKR को 32 रनों से हराया. जानिए संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे और नूर अहमद के शानदार प्रदर्शन के साथ टीम कैसे ये मैच जीती.

आईपीएल के इस सीजन के 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए KKR को 32 रनों से हरा दिया. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच में CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए, जिसके जवाब में केकेआर की टीम 20 ओवर में सिर्फ 160 रन ही बना सकी. यह इस सीजन में केकेआर की पांच मैचों में चौथी हार रही, जिससे टीम की हालत अब थोड़ा चिंताजनक नजर आ रही है.

KKR की खराब शुरुआत, कप्तान ने 28 रन बनाए

193 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत बेहद खराब रही. फिल एलन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे टीम पर शुरुआती दबाव आ गया. इसके बाद सुनील नरेन ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वह 24 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान अजिंक्या रहाणे ने 28 रन बनाए, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके. अंगकृष रघुवंशी ने भी 27 रन का योगदान दिया, लेकिन टीम को मजबूत स्थिति में नहीं पहुंचा पाए.

मिडिल ऑर्डर का फ्लॉप शो

KKR के मिडिल ऑर्डर ने इस मैच में पूरी तरह निराश किया. रिंकू सिंह सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि कैमरून ग्रीन खाता तक नहीं खोल पाए. लगातार विकेट गिरने से टीम कभी भी मैच में वापसी नहीं कर सकी. हालांकि, अंत में रोवमैन पॉवेल और रमनदीप सिंह ने कोशिश जरूर की और दोनों ने मिलकर 63 रन की साझेदारी की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और टीम हार के करीब पहुंच चुकी थी.

CSK की गेंदबाजी ने पलटा मैच

सीएसके की जीत में उनकी गेंदबाजी का बड़ा योगदान रहा. खासकर नूर अहमद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए और केकेआर की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. उनके अलावा अंशुल कंबोज ने भी 2 विकेट लेकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. बाकी गेंदबाजों ने भी किफायती गेंदबाजी की, जिससे केकेआर के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल सके और रन रेट लगातार दबाव में रहा.

पहले बल्लेबाजी में CSK का टीम वर्क

इससे पहले सीएसके की बल्लेबाजी भी टीम वर्क का शानदार उदाहरण रही. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो गए, लेकिन संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे ने मिलकर पारी को संभाला. म्हात्रे ने तेज 38 रन बनाए, जबकि सैमसन ने 48 रन की अहम पारी खेली. इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने 41 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. अंत में सरफराज खान और शिवम दुबे ने भी उपयोगी योगदान दिया. इस तरह सीएसके ने मिल-जुलकर खेलते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया और मैच अपने नाम कर लिया.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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