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IPL 2026: तुषार देशपांडे की गेंदबाजी के फैन हुए स्टेन, बोले- चयनकर्ता भी नजरें नहीं हटा पाएंगे

IPL 2026: शनिवार को अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आखिरी ओवर में 10 रन बचाकर उन्होंने रॉयल्स को जीत दिलाई.

Published date india.com Published: April 5, 2026 3:39 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Deshpande

Dale Steyn On Tushar Deshpande: गुजरात टाइटन्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने शानदार गेंदबाजी की. उनका कौशल देखकर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन उनसे काफी प्रभावित हैं. उनका कहना है कि गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आखिरी ओवर में राजस्थान रॉयल्स के इस तेज गेंदबाज का धैर्यपूर्ण प्रदर्शन राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान खींचेगा. देशपांडे ने आईपीएल 2026 में जोरदार शुरुआत की है. शनिवार को अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आखिरी ओवर में 10 रन बचाकर उन्होंने रॉयल्स को जीत दिलाई.

देशपांडे के मुरीद हुए स्टेन

देशपांडे ने आखिरी ओवर में राशिद खान को कैसे छकाया इस पर स्टेन ने कहा, “तुषार देशपांडे का आखिरी ओवर बहुत बढ़िया था. उन्होंने दबाव में एकदम सही यॉर्कर डालीं, राशिद खान जैसे खिलाड़ी को बाउंड्री लगाने का मौका नहीं दिया.”

शांत रहना जरूरी

उन्होंने कहा, “एक गेंदबाज के लिए इतने अधिक दबाव वाली स्थिति में शांत रहना बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सी बातें चलती रहती हैं. लेकिन यह पक्का करना कि बिना दबाव महसूस किए योजना को सही तरीके से लागू किया जाए यह बहुत कम दिखने वाला हुनर ​​है.”

नजरें नहीं हटा पाएंगे चयनकर्ता

स्टेन ने कहा, “तुषार ने चार परफेक्ट यॉर्कर डालीं. फिर उन्होंने अपनी लाइन बदली और लेंथ गेंद डाली और ऐसा करके उन्होंने राशिद खान को बड़ा शॉट मारने के लिए उकसाया और वह बाउंड्री पर कैच दे बैठे.” इस पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, “तुषार देशपांडे ने निडर गेंदबाजी की और यह प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा कि भारतीय चयनकर्ता इस आईपीएल सत्र में उनसे नजरें नहीं हटाएंगे.” (इनपुट्स: भाषा)

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Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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