बांग्लादेश के टी-20 विश्व कप में नहीं खेलने पर आया दिग्गज का रिएक्शन, बोले- भविष्य में होगा नुकसान

दिग्गज ने कहा कि विश्व कप के लिए बांग्लादेश का भारत न जाना एक निराशाजनक फैसला है, और भविष्य में इसका असर उसके क्रिकेट पर पड़ेगा.

बांग्लादेश ने टी-20 विश्व कप में ना खेलने का फैसला किया है. अब इस पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया का बयान आया है. उनका कहना है कि विश्व कप के लिए बांग्लादेश का भारत न जाना एक निराशाजनक फैसला है, और भविष्य में इसका असर उसके क्रिकेट पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के न जाने से विश्व कप पर कोई असर नहीं पड़ेगा. दानिश कनेरिया ने कहा, “बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार किया गया. बिना वजह से काम करने वाले लोगों को मारा जा रहा था. यह देखना काफी निराशाजनक था. इस वजह से भारत में बांग्लादेश को लेकर गलत छवि बनी और इसी वजह से केकेआर ने आईपीएल 2026 के लिए चुने गए मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया.”

बांग्लादेश के फैसले पर दानिश कनेरिया

उन्होंने कहा, “टी20 विश्व कप की बात करें तो बीसीसीआई या आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट टीम को कभी नहीं कहा गया कि वे भारत नहीं आ सकते. आईसीसी की हर सदस्य टीम को किसी भी वैश्विक टूर्नामेंट में कड़ी सुरक्षा मिलती है. बांग्लादेश को भी अच्छी सुरक्षा मिलती है. बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उस डर से उन्होंने भारत न जाने का फैसला लिया. आईसीसी की बैठक में सभी क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधि मौजूद थे और बांग्लादेश के पक्ष में सिर्फ पाकिस्तान का वोट गया. इससे स्पष्ट है कि भारत में सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है.”

‘भविष्य में होगा नुकसान’

कनेरिया ने कहा, “बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो निर्णय लिया है, भविष्य में उसे उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. उन्हें आईसीसी की बात माननी चाहिए थी. आखिरी समय में शेड्यूल बदलना मुश्किल होता है. भविष्य में अब भारतीय टीम बांग्लादेश के साथ नहीं खेलेगी. इसका नुकसान बांग्लादेश को होगा. बांग्लादेश के नहीं खेलने से विश्व कप पर कोई असर नहीं पड़ेगा.”

‘माननी चाहिए थी आईसीसी की बात’

कनेरिया ने कहा कि बांग्लादेश को भविष्य का सोचते हुए भारत में विश्व कप खेलने जाना चाहिए था. अगर बांग्लादेश आईसीसी की बात मानकर भारत में विश्व कप खेलने चली जाती तो मुस्तफिजुर रहमान वाला प्रकरण समाप्त हो जाता. अगले साल आईपीएल में आप कई बांग्लादेशी क्रिकेटरों को खेलते हुए देख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बांग्लादेश ने खुद भी अपना रास्ता बंद कर लिया. बांग्लादेश के न जाने से आईसीसी या बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

पाकिस्तान पर क्या बोले

पाकिस्तान का बांग्लादेश का साथ देने और टी20 विश्व कप से बाहर होने की संभावना पर कनेरिया ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा. अगर ऐसा होता है तो नुकसान पाकिस्तान का होगा. बांग्लादेश की जगह जिस तरह स्कॉटलैंड को मौका दिया जा रहा है, उसी तरह पाकिस्तान की जगह भी किसी टीम को मौका दिया जा सकता है. नई टीमें अच्छा खेल रही हैं. मौका जिसे भी मिलेगा, उसके लिए फायदेमंद होगा. (इनपुट: आईएएनएस)