अभिषेक मनु सिंघवी को Danish Kaneria का जवाब, बोले- आप सीनियर वकील हैं, मेरा केस लड़ लो

नई दिल्ली. कांग्रेस के सीनियर नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) के सपॉर्ट में आवाज उठाई है. उन्होंने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स (पूर्व में टि्वटर) पर लिखा कि जिस तरह कनेरिया ने पाकिस्तानी टीम और उनकी सरकार को बेनकाब किया है उसके लिए वह वीरता पुरस्कार के हकदार हैं और मुझे लगता है कि उन्हें भारतीय नागरिकता देने की जरूरत है. इस पर कनेरिया ने सिंघवी को अपना जवाब दिया है. कनेरिया ने कहा कि मुझे किसी वीरता पुरस्कार की जरूरत नहीं है अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो मेरे लिए ICC और यूके की कोर्ट में एक याचिका डाल दीजिए.

अब यह तो पता नहीं कि आखिर सिंघवी ने दानिश के लिए यह ट्वीट क्यों किया. एक्स पर कई लोग इसे सिंघवी का तंज मान रहे हैं, जबकि कई उनकी तारीफ कर रहे हैं. हाल ही में दानिश कनेरिया ने अपने एक्स अंकाउंट पर अपना एक इंटरव्यू पोस्ट किया है, जिसमें वह अपने ऊपर लगे बैन के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं.

I’m not banned by the @ICC, nor have I fixed any international match. The @ECB_cricket banned me from county cricket based solely on assumptions; no evidence or investigation found me guilty.

I admitted on Al Jazeera to introducing Anu Bhatt to the England player. But Anu… pic.twitter.com/DvYpvxvfIj

— Danish Kaneria (@DanishKaneria61) October 29, 2023