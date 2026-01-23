  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Danish Kaneria Trolls Babar Azam On Steve Smith Refusing Single With His Says He Is Not Vivian Richards

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने की बाबर आजम की गजब बेइज्जती, बोले- वह कोई विव रिचर्ड्स नहीं, स्टीव स्मिथ का सही फैसला

हाल ही में बिग बैश लीग के एक मैच में स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम के साथ सिंगल दौड़ने से मना कर दिया था. क्योंकि वह स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे. इस पर कई जानकारों ने सवाल उठाए लेकिन पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने बाबर की बेइज्जती कर दी है.

Published date india.com Published: January 23, 2026 4:21 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Babar Azam BBL
दानिश कनेरिया @Instagarm

बिग बैश लीग (BBL) के एक मैच में सिडनी सिक्सर्स के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) के खिलाफ सिंगल दौड़ने से मना कर दिया था, जबकि वह उस वक्त अपनी फिफ्टी के करीब थे. इस पर पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने भी अपने राय रखी है. कनेरिया ने कहा कि स्मिथ का यह फैसला बिल्कुल सही था और यह टीम के हित को ध्यान में रखकर लिया गया था. कनेरिया ने कहा कि इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट विशेषज्ञों को विवाद नहीं करना चाहिए.

कनेरिया बोले- बाबर आजम से नहीं बन रहे थे रन

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए दानिश कनेरिया ने कहा, ‘मैच में परिस्थिति के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं. उस मैच में बाबर आजम से रन नहीं बन रहे थे. इसलिए स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. यह टीम हित में लिया गया फैसला था, और वैसे भी बाबर आजम कोई विव रिचर्ड्स नहीं हैं कि उन्हें सिंगल के लिए मना नहीं किया जा सकता. इस पर विवाद से बचना चाहिए.’

स्मिथ ने अगले ही ओवर में ठोके 32 रन

स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल मना करने के अगले ही ओवर में 32 रन बनाए थे और 41 गेंदों पर शतक लगाते हुए अपनी टीम को जीत दिलायी थी.

मोहम्मद रिजवान के रिटायर्ड आउट पर क्या बोले

एक मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान को भी रिटायर्ड आउट कराया गया था. इस पर दानिश कनेरिया ने कहा, ‘पूर्व में भी ऐसा होता रहा है. आईपीएल में तिलक वर्मा के साथ ऐसा हो चुका है और इसे लेकर विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए. टीम मैच की परिस्थिति के मुताबिक निर्णय लेती है. इसे लेकर पाकिस्तान के क्रिकेट विशेषज्ञों को बातें नहीं बनानी चाहिए.’

BBL में खेले पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी

बिग बैश लीग (2025-26) में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, और शादाब खान जैसे पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर खेलने गए थे. लेकिन किसी ने भी अपने प्रदर्शन से प्रभावित नहीं किया. शाहीन इंजरी की वजह से कुछ मैचों के बाद ही लीग से बाहर हो गए, तो शादाब श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए लौट आए. बाबर, रिजवान, और हारिस को भरपूर मौका मिला, जिसका फायदा ये खिलाड़ी नहीं उठा पाए. बाबर और रिजवान धीमी बल्लेबाजी की वजह से आलोचना का शिकार रहे. वहीं हारिस रऊफ महंगे साबित हुए.

बाबर और रिजवान हुए फ्लॉप

बाबर 11 मैचों की 11 पारियों में 22.44 की साधारण औसत और 103.6 की स्ट्राइक रेट से 202 रन बना सके. बाबर के बल्ले से 2 अर्धशतक निकले. वहीं रिजवान 10 मैचों की 10 पारियों में 18.70 की औसत और 102.74 की स्ट्राइक रेट से 187 रन बना सके. रिजवान के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

प्लेऑफ राउंड में BBL से बाहर हुए बाबर

बाबर अपनी टीम सिडनी सिक्सर्स के लिए चैलेंजर मैच में नहीं खेल पाएंगे. इस मैच से पहले ही वे पाकिस्तान लौट आए हैं. माना जा रहा है कि उन्हें प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप किया जाना था, इसलिए सम्मान सहित वह पहले ही टीम से अलग हो गए.

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.