दिवाली पर Danish Kaneria ने राम मंदिर को लेकर किया जीत जीत लेने वाला पोस्ट, दर्शन करने के लिए हैं बेताब

पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) दिवाली के खास मौके पर अपने एक ट्वीट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कनेरिया लगातार आवाज उठाते रहे हैं. उन्होंने एक बार फिर से राम मंदिर के दर्शन करने की इच्छा जताई है. कनेरिया ने दिवाली के मौके पर अयोध्या में दीप उत्सव की तस्वीर पोस्ट की है.

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने दिवाली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में दीप उत्सव की फोटो पोस्ट की है. उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा, ” अयोध्या में दीप उत्सव की कुछ झलकियां. श्री राम मंदिर के समारोह का बेसब्री से इंतजार है.”

पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर गहरी चिंता जताने वाले कनेरिया पहले भी राम मंदिर को लेकर फोटो पोस्ट कर चुके हैं. हाल में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने करियर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सदस्य रहने के दौरान हुए अत्याचारों और मुस्लिम बहुल राष्ट्र में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर बात की थी.

Some glimpses of Deep Utsav in Ayodhya. Eagerly waiting for the consecration ceremony of Shri Ram Temple. #JaiShriRam pic.twitter.com/rFZVkaU7Qx

— Danish Kaneria (@DanishKaneria61) November 11, 2023