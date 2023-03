PSL 2023- डैनी मॉरिसन तूने क्या किया? महिला एंकर को गोद में उठाकर घुमाया, वीडियो वायरल

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर डैनी मॉरिसन अकसर अपनी कॉमेंट्री को दिलचस्प अंदाज देने के लिए कुछ न कुछ अलग-अलग तरकीबें करते रहते हैं. ऐसी हरकत वह आईपीएल में भी कर चुके हैं.

डैनी मॉरिसन के स्क्रीनग्रैब

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2023) में कॉमेंट्री कर रहे डैनी मॉरिसन (Danny Morrison) एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. सोमवार को अपनी कॉमेंट्री के दौरान उन्होंने मैदान पर ऐसी हरकत कर दी, जिसके चलते वह पाकिस्तान में विवादों में घिर गए हैं. उन्होंने अपनी साथी महिला कॉमेंटेटर एरिन हॉलैंड को मजाकिया अंदाज में गोद में उठा लिया और फिर उन्हें गोद में पकड़े अपने स्थान पर ही दो-तीर बार घूम गए. इसके बाद से मॉरिसन विवाद में हैं और पाकिस्तान के कई लोग उनकी इस हरकत पर सवाल उठा रहे हैं.

पाकिस्तान में इन दिनों यहां की टी20 लीग पीएसएल खेली जा रही है. इस लीग में रविवार को क्वेटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच मैच खेला जाना था. मैच से पहले डैनी मैच पर अपनी राय रख रहे थे और इस दौरान उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई एंकर एरिन हॉलैंड थीं, जो उनसे चर्चा कर रही थीं. मॉरिसन कॉमेंट्री में अकसर अपने चुटीले अंदाज के साथ-साथ कुछ ऐसे एक्शन भी करते हैं, जिससे वे लोगों की चर्चा में बने रहें.

कुछ ऐसा ही उन्होंने रविवार को किया. अपनी चर्चा के दौरान वह इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने अचानक से एरिन हॉलैंड को गोद में उठा लिया. यह सब लाइव कवरेज के दौरान हुआ. बता दें हॉलैंड ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेन कटिंग की पत्नी हैं. उन्होंने अपने टि्वटर हैंडल पर इसका वीडियो साझा किया है. उन्होंने यहां भी डैनी की इस हरकत पर हंसने वाला एक इमोजी शेयर करते हुए लिखा, ‘लव यू अंकल’

Just keeping you on your toes Mrs Cutting!!! 🤣💃 #PSL8 https://t.co/r1i5Oebc5l — Danny Morrison (@SteelyDan66) March 5, 2023

इसके जवाब में मॉरिसन ने लिखा- ‘मैं सिर्फ आपको ‘अलर्ट’ रखना चाहता था मिसेज कटिंग!!! #PSL8′

बता दें यह पहला मौका नहीं है, जब मॉरिसन इस तरह के विवाद में घिरे हों. इससे पहले वह आईपीएल में भी ऐसा कर चुके हैं. वह एक बार एक चीयरलीडर को भी कंधे पर उठा चुके हैं साथ ही आईपीएल में तो उन्होंने तब आईपीएल के प्रसारक चैनल सॉनी मैक्स की एंकर करिश्मा कोटक को भी कमर से पकड़कर गोद उठा लिया था.

The one and only pic.twitter.com/FlkjyHaONG — Mukhtiar Ali (@MokhtiarAli) March 5, 2023

मॉरिसन की इस हरकत के बाद पाकिस्तान में कई लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. पाकिस्तान के लोगों को उनका यह अंदाज पसंद नहीं आ रहा है और उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए हैं.

This is no good I am so hurts — Ali Khan (@AliKhan38071244) March 7, 2023

