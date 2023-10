IND vs NZ: डेरिल मिचेल ने ठोका शानदार शतक, भारत के खिलाफ ऐसा करने वाले बने दूसरे कीवी बल्लेबाज

IND vs NZ: ICC वर्ल्ड कप 2023 के 21वें मुकाबले में न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने धर्मशाला में भारत के खिलाफ शानदार शतक ठोका. डेरिल ने 101 गेंदों पर 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से वनडे करियर का अपना 5वां और वर्ल्ड कप में अपना पहला शतक जड़ा. वनडे वर्ल्ड कप में दूसरी बार किसी कीवी बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ शतक लगाया है. इससे पहले 1975 वर्ल्ड कप में ग्लेन टर्नर ने भारत के खिलाफ शतक जड़ा था.

भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले कीवी बल्लेबाज

डेरिल मिचेल शानदार फॉर्म में हैं और साल 2023 में उन्होंने चौथा वनडे शतक लगाया है. मिचेल दूसरे ऐसे कीवी बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने सबसे कम पारियों में 5 वनडे शतक लगाए हैं.

Daryl Mitchell’s solid hundred guides the New Zealand innings in Dharamsala 👊@mastercardindia Milestones 🏏#CWC23 | #INDvNZ pic.twitter.com/iiAVwg8MSL

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 22, 2023