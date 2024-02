Dattajirao Gaekwad Death: भारत के सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर दत्ताजीराव गायकवाड़ का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

नई दिल्ली: पूर्व कप्तान और भारत के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर दत्ताजीराव गायकवाड़ (Dattajirao Gaekwad) का मंगलवार को निधन हो गया. वह 95 साल के थे. गायकवाड़ पिछले कुछ समय से बीमारियों से जूझ रहे थे. वह पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और नेशनल टीम के कोच अंशुमान गायकवाड़ के पिता थे.

परिवार के एक सूत्र ने बताया कि उन्होंने पिछले 12 दिनों से बड़ौदा के एक अस्पताल के आईसीयू (गहन चिकित्सा कक्ष) में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आज सुबह अंतिम सांस ली. उन्होंने 1952 और 1961 के बीच भारत के लिए 11 टेस्ट खेले थे. उन्होंने 1959 में इंग्लैंड दौरे पर राष्ट्रीय टीम की कप्तानी भी की थी.

दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 1952 में लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया और उनका अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच 1961 में चेन्नई में पाकिस्तान के खिलाफ था. गायकवाड़ ने रणजी ट्रॉफी में 1947 से 1961 तक बड़ौदा का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने 47.56 की औसत से 3139 रन बनाए, जिसमें 14 शतक शामिल थे. उनका सर्वोच्च स्कोर 1959-60 सत्र में महाराष्ट्र के खिलाफ नाबाद 249 रन था.

IND vs ENG 3rd Test: राजकोट में कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड? देखिए आंकड़े

वह 2016 में भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर बने थे. उनसे पहले पहले दीपक शोधन भारत के सबसे अधिक उम्र वाले टेस्ट क्रिकेटर थे. पूर्व बल्लेबाज शोधन का 87 वर्ष की आयु अहमदाबाद में निधन हुआ था.

The BCCI expresses its profound grief at the passing away of Dattajirao Gaekwad, former India captain and India’s oldest Test cricketer. He played in 11 Tests and led the team during India’s Tour of England in 1959. Under his captaincy, Baroda also won the Ranji Trophy in the… pic.twitter.com/HSUArGrjDF

— BCCI (@BCCI) February 13, 2024