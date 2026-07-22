डेविड वॉर्नर ने कबूला- शराब पीकर चलाई थी कार- कोर्ट सुनाएगा सजा, नियमों में जेल का भी प्रावधान

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर 5 अप्रैल को सिडनी में शराब पीकर वैन चला रहे थे. पुलिस ने उनका ब्रीदिंग टेस्ट किया तो शरीर में अल्कोहल की मात्रा कानूनी सीमा से दोगुनी पाई गई.

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डेविड वॉर्नर @ICC/x

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने बुधवार को सिडनी की एक कोर्ट में शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. इस मामले में कोर्ट 18 अगस्त को सजा सुनाएगा. वॉर्नर को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में स्थानीय ट्रैफिक कानूनों के तहत सजा का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें लाइसेंस सस्पेंड से लेकर जुर्माना और जेल तक का भी प्रावधान है. इस वरिष्ठ क्रिकेटर के दोष स्वीकार करने के बाद आगामी बिग बैश लीग (BBL) सीजन में सिडनी थंडर के कप्तान के रूप में उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

डेविड वॉर्नर कोर्ट की कार्रवाई के दौरान खुद पेश नहीं हुए. इसके बजाए, उनकी ओर से वकील बॉबी हिल सिडनी की अदालत में पेश हुए. उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में औपचारिक रूप से अपना दोष स्वीकार किया. यह मामला 5 अप्रैल, ईस्टर रविवार का है, जब वॉर्नर एक वैन चला रहे थे. वह एक जगह पर रुके, जो यादृच्छिक श्वास परीक्षण बिंदु से थोड़ी दूरी पर थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया.

इसके बाद पुलिस ने सड़क किनारे उनका श्वास टेस्ट किया. जांच में उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा तय कानूनी सीमा से दोगुनी से भी ज्यादा पाई गई. इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए थाने ले गई. वॉर्नर के वकील बॉबी हिल ने इस साल की शुरुआत में एक सुनवाई के दौरान कहा था, ‘हम में से बहुत से लोग ऐसे गलत फैसले लेते हैं. मुझे लगता है कि उन गलत फैसलों को मानना ​​और उनके लिए जवाबदेह होना जरूरी है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक ट्रेड्समैन हैं, एक डॉक्टर हैं या दुनिया के सबसे अच्छे ओपनिंग बैट्समैन में से एक हैं, यह खतरा हम सभी के लिए मौजूद है. वह जानते हैं कि उन्होंने जो किया वह गलत था. वह मानते हैं कि यह एक लापरवाही भरा फैसला था, उबर लेने के बजाय अपनी कार में बैठना एक बेवकूफी भरा फैसला था.’

कोर्ट ने इस मामले में अंतिम सजा सुनाने के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है. मौजूदा नियमों के अनुसार, वॉर्नर पर कम से कम छह महीने के लिए ड्राइविंग प्रतिबंध लगाया जा सकता है. इसके अलावा उन पर 2,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है और गंभीर स्थिति में उन्हें अधिकतम 9 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है.

क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स (NSW) के मुख्य कार्यकारी ली जर्मन ने वॉर्नर की गिरफ्तारी के बाद कहा था कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं और संगठन इन्हें पूरी गंभीरता से ले रहा है. उन्होंने कहा, ‘क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स हमेशा सुरक्षित ड्राइविंग का समर्थन करता है और शराब पीकर गाड़ी चलाने के पूरी तरह खिलाफ है.’

सिडनी थंडर, सिडनी सिक्सर्स और एनएसडब्ल्यू ब्लूज भी शराब पीकर गाड़ी चलाने को रोकने के लिए राज्य सरकार के जागरूकता अभियान का हिस्सा हैं और लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं.

(एजेंसी: आईएएनएस)