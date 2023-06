डेविड वॉर्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का कर दिया ऐलान, इस दिन खेलेंगे अपना आखिरी मैच

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया का आगामी समर सीजन क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट में उनका आखिरी सीजन होगा. वॉर्नर इस समय इंग्लैंड में भारत के खिलाफ अगले सप्ताह होने वाली आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहे हैं. इसके बाद इंग्लैंड के साथ पांच होने वाली मैचों की एशेज सीरीज में उनके खेलने संभावना है.

36 वर्षीय वॉर्नर के एजेंडे में साल के अंत में भारत में होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप भी है. लेकिन वॉर्नर ने खुलासा किया है कि जनवरी में पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में टेस्ट खेलने के बाद वह रेड बॉल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे.

वॉर्नर ने शनिवार को बेकनहैम में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेनिंग से पहले पत्रकारों के साथ बातचीत में इसकी घोषणा की. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने संकेत दिया कि वह पाकिस्तान सीरीज के बाद और घरेलू धरती पर वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज से पहले टेस्ट को अलविदा कहना चाहते हैं.