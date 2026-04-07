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PSL से छुट्टियां बिताने घर आए डेविड वॉर्नर मुश्किल में फंसे, ड्रिंक एंड ड्राइव केस में गिरफ्तार- अगले महीने कोर्ट में पेशी
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वॉर्नर सिडनी में शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए हैं. पुलिस ने उन पर आरोप तय कर दिए हैं. अब अगले महीने कोर्ट में उनकी पेशी है.
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वॉर्नर इन दिनों पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) में खेल रहे हैं. यहां इस लीग में उन्हें एक सप्ताह का ब्रेक मिला तो वह स्वदेश लौट गए, जहां बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं. वॉर्नर रविवार को सिडनी की एक सड़क पर ड्रिंक एंड ड्राइव केस में फंस गई हैं. यह घटना यह घटना मारूब्रा के उपनगर में एक नियमित सड़क किनारे ब्रीथ-टेस्टिंग अभियान के दौरान हुई. पुलिस के मुताबिक, वॉर्नर के खून में शराब की मात्रा 0.104 दर्ज की गई, जो ऑस्ट्रेलिया में दी गई छूट से दोगुनी ज्यादा है.
न्यूज.कॉम.एयू की रिपोर्ट के मुताबिक, 39 वर्षीय वॉर्नर कार ड्राइव के दौरान टेस्टिंग चेक प्वॉइंट पर पकड़े गए. वॉर्नर ने टेस्टिंग चेकप्वाइंट पर पहुंचने से ठीक पहले अपनी कार को रोककर पार्क कर दिया था. हालांकि, पुलिस अधिकारी उनकी कार के पास पहुंचे और ब्रेथ एनालिसिस किया, जिससे पुष्टि हो गई कि उनके शरीर में शराब की मात्रा कानूनी सीमा से अधिक थी.
डेविड वॉर्नर को हिरासत में लेकर मारूब्रा पुलिस स्टेशन ले जाया गया. इसके बाद वॉर्नर पर आरोप तय कर दिए गए हैं, उन्हें अगले महीने अदालत में पेश होना है.
रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस के बयान में कहा गया है, ‘आज (5 अप्रैल 2026) शाम लगभग 5:30 बजे, पुलिस मारूब्रा की मालाबार रोड पर रैंडम ब्रेथ टेस्टिंग कर रही थी. एक वैन को कथित तौर पर टेस्टिंग साइट से कुछ पहले रुकते और पार्क होते देखा गया. ट्रैफिक और हाईवे पेट्रोल कमांड से जुड़े अधिकारियों ने वाहन के पास जाकर 39 वर्षीय चालक का सड़क किनारे टेस्ट किया, जिसका नतीजा पॉजिटिव आया. उसे गिरफ्तार कर मारूब्रा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां कथित तौर पर दूसरे टेस्ट में उसके खून में शराब की मात्रा 0.104 पाई गई.’
बयान में कहा गया, ‘उस व्यक्ति को ‘मध्यम-श्रेणी के पीसीए (खून में शराब की मात्रा)’ के साथ गाड़ी चलाने के आरोप में अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया गया है. उसे गुरुवार, 7 मई 2026 को डाउनिंग सेंटर लोकल कोर्ट में पेश होना होगा.’
उल्लेखनीय है कि डेविड वॉर्नर ने साल 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. हालांकि, वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सक्रिय हैं. फिलहाल वॉर्नर पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं. इस लीग में सीजन के पहले 3 मैचों में उन्होंने 93 रन बनाए, जिसमें एक हाफ सेंचुरी शामिल है. कराची किंग्स ने इस सीजन अभी तक अपने तीनों मैच लाहौर में खेले हैं.
ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजों में से एक वॉर्नर ने बिग बैश लीग (BBL) सहित घरेलू टी20 प्रतियोगिताओं में अपना प्रभाव बनाए रखा है. उन्होंने हाल ही में सिडनी थंडर के साथ एक शानदार सीजन खेला, जिसमें वह टूर्नामेंट के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. वॉर्नर ने सिर्फ आठ मैचों में 433 रन बनाए.
डेविड वॉर्नर पीएसएल 2026 के 3 मुकाबलों में 31 की औसत के साथ 93 रन बना चुके हैं. उनकी टीम कराची किंग्स लगातार तीन जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में अभी दूसरे स्थान पर है. टीम अब गुरुवार को कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर जाल्मी से भिड़ेगी.
(एजेंसी)
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