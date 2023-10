David warner Fewest innings to 1000 runs in ODI World Cup : रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे विश्व कप 2023 मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) वनडे विश्व कप टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बने. वार्नर ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), एबी डीविलियर्स (Ab de Villiers), विव रिचर्डस (Viv Richards) और सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम की पारी शुरू करने उतरे वार्नर ने सातवें ओवर में हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर खूबसूरत चौके के साथ वनडे विश्व कप में अपने 1000 रन पूरे किए. वार्नर केवल 19 पारियों में इस कीर्तिमान तक पहुंचे और तेंदुलकर/डिविलिर्स का 20 पारियों का रिकॉर्ड तोड़ा.

19 – डेविड वार्नर*

20 – सचिन तेंदुलकर/एबी डिविलियर्स

21 – विव रिचर्ड्स/सौरव गांगुली

22 – मार्क वॉ

22 – हर्शल गिब्स

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज वार्नर ने अपने वनडे करियर में खेले 151 मैचों में 45.23 की औसत से 6423 रन बनाए हैं, जिसमें 20 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं. वार्नर पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे लेकिन विश्व कप आते ही उन्होंने एक बार फिर लय हासिल कर ली है और यही एक अनुभवी सीनियर खिलाड़ी की पहचान है.

David Warner becomes the fastest to has completed 1000 runs in ODI World Cups.

– Warner created history…!!! pic.twitter.com/NPe33KD6A4

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) October 8, 2023