SA vs AUS: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल में डेविड वॉर्नर ने धमाकेदार शतक जड़ने के साथ ही इतिहास रच दिया है. वॉर्नर ने 85 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया जो वनडे क्रिकेट में 20वां और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका 5वां शतक है. इस शतक की मदद से वॉर्नर ने महान सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया.

दरअसल, डेविड वॉर्नर बतौर सलामी बल्लेबाज इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सचिन के 45 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वॉर्नर के नाम बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 46 शतक दर्ज हो गए हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक