बड़ी स्क्रीन पर दिखाए जाएं अंपायर्स के आंकड़े: World Cup 2023 में हो रही खराब अंपायरिंग को देख David Warner ने की मांग

क्या आपने कभी सोचा है कि जब हर मैच के दौरान मैदान पर उतरने वाले हर बल्लेबाज और गेंदबाज के आंकड़े स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं तो फिर अंपायर्स के लिए ऐसा क्यों नहीं होता है? वैसे आपको अब ज्यादा सोचना नही पड़ेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) ने ना केवल ये सोचा है बल्कि हर मैच के दौरान अंपायर्स के आंकड़े बड़े स्क्रीन पर दिखाए जाने की मांग भी की है. ताकि फैंस को पता चले कि किसी अंपायर ने अपने पूरे करियर में कितने सही या कितने गलत फैसले दिए हैं.

दरअसल वार्नर की ये मांग लखनऊ के एकाना स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए विश्व कप मैच के दौरान आउट होने के बाद आई है. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका की गेंद उनके लेग-स्टंप के बहुत करीब पैड पर लगने के बाद फील्ड अंपायर जोएल विल्सन ने वार्नर को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया. उन्होंने तुरंत इसकी समीक्षा की और हॉक आई ने दिखाया कि गेंद उनके लेग-स्टंप को क्लिप करने के लिए काफी सीधी हो गई थी, जिससे गुस्सा होकर वार्नर ने पिच पर अपना बल्ला पटका.

David Warner angry reaction after given out.#Davidwarner #AUSvsSL pic.twitter.com/jm2YSWyfzk

— Cric666 (@Cric666official) October 16, 2023