Hindi Cricket Hindi

David Warner Heart Winning Gesture In Lucknow Helps Ground Staff In Covering The Pitch In Aus Vs Sl World Cup 2023

AUS VS SL: डेविड वॉर्नर ने पिच को कवर कर रहे ग्राउंड स्टॉफ की मदद की, फैंस ने की तारीफ, देखें VIDEO

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) ने पिच को कवर करने में ग्राउंड्स मैन की मदद की और कवर्स को पिच तक ले गए.

(Photo credit-Twitter)

लखनऊ. वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका (AUS VS SL) की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न अटल विहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. श्रीलंका की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. इस मैच में बारिश की वजह से कुछ देर खेल प्रभावित हुआ. बारिश के बीच ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) ने अपने अंदाज से क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया.

Trending Now

33वें ओवर की शुरुआत होते ही मैच में बारिश ने बाधा डाली, जिसके बाद खिलाड़ी मैदान से बाहर चले गए. पिच को कवर करने के लिए ग्राउंड्समैन ने दौड़ा लगाई. ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) ने पिच को कवर करने में ग्राउंड्स मैन की मदद की और कवर्स को पिच तक ले गए.

You may like to read

इससे पहले इस मैच में डेविड वॉर्नर ने दो शानदार कैच भी लपके हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ओपनर पाथुम निसंका और कुसल मेंडिस का कैच लपका.

सोशल मीडिया यूजर्स ने वॉर्नर की तारीफ की

David Warner helping the ground staffs when the rain came. A beautiful gesture by Warner…..!!! pic.twitter.com/xUxrLmjuit — Johns. (@CricCrazyJohns) October 16, 2023

Beautiful from David Warner. He’s helping the Ekana groundstaff to cover the ground. He’s such a superstar and crowd favourite. pic.twitter.com/nzxKkYQrFB — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 16, 2023

Beautiful from David Warner.❤️ He is such a superstar and crowd favourite. Lagta h Aaj David Warner bahut mehant kar rahe h ground par#AUSvsSL #olympics2028 pic.twitter.com/7vFAHyGrFd — Rajesh Kuri (@RajeshKuri16) October 16, 2023

श्रीलंका का टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला

इस मैच की बात करें तो श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. श्रीलंका के ओपनर कुसल परेरा और पाथुम निसंका ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों के बीच 125 रन की ओपनिंग साझेदारी हुई. पाथुम निसंका 61 रन की पारी खेलकर आउट हुए, वहीं कुसल परेरा ने 78 रन बनाए. हालांकि दोनों ओपनर्स के आउट होने के बाद श्रीलंका की टीम ने एक के बाद एक कई विकेट गंवा दिए हैं.

RECOMMENDED STORIES