डेविड वॉर्नर David Warner ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ खेली जा रही इस टेस्ट सीरीज के बाद वह संन्यास ले लेंगे. और वह अपनी इस सीरीज को यादगार बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. वॉर्नर ने पर्थ में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दिन अच्छी बल्लेबाजी की. इस दौरान उन्होंने कई शानदार शॉट लगाए. इसमें एक शॉट लगाया जिसे देखने वाले हैरान रह गए. इस शॉट में आपको सूर्यकुमार यादव की झलक नजर आएगी.

ऑस्ट्रेलियाई पारी के 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को फाइन लेग के ऊपर से सिक्स के लिए भेजा. डेविड वॉर्नर ने घुटने के बल पर बठैकर गेंद को स्कूप कर दिया. इस शॉट को खेलने के प्रयास में वॉर्नर गिर भी गए.

वॉर्नर ने इस पारी में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की. पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले सेशन में उन्होंने सिर्फ 67 गेंद पर 72 रन बना लिए थे.

उस्मान ख्वाजा काली पट्टी बांधकर बल्लेबाजी करने उतरे थे. पहले वह फिलिस्तीन के समर्थन वाले जूते पहनकर मैदान पर उतरना चाहते थे लेकिन आईसीसी ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी थी.

Tired of the conventional, David Warner’s 12th boundary of the first session was nothing short of inventive! 😯#AUSvPAK @nrmainsurance #PlayOfTheDay pic.twitter.com/8ih9vnjhUj

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 14, 2023