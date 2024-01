BBL मैच के लिए हेलीकॉप्टर से सिडनी मैदान पर उतरे डेविड वॉर्नर, हॉलीवुड स्टाइल में एंट्री

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) ने अपनी टेस्ट और वनडे रिटायरमेंट के बाद लीग क्रिकेट के लिए एक बार सिडनी क्रिकेट मैदान पर कदम रखा. सिडनी वही मैदान है, जहां वॉर्नर ने इस नए साल का पहला टेस्ट मैच खेलकर टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया. अब वॉर्नर अपने देश के लिए टी20 क्रिकेट खेलेंगे और इसके साथ-साथ वह दुनिया भर की कई नामी लीग में भी खेलते दिखाई देंगे. इस कड़ी में उन्होंने सबसे पहले अपने देश की टी20 लीग बिग बैश लीग (BBL 2023-24) में कदम रखा तो यहां उन्होंने हेलीकॉप्टर से मैदान पर उतरकर सभी को हैरान कर दिया.

37 वर्षीय वॉर्नर की यह एंट्री किसी हॉलीवुड स्टार की तरह थी, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. वॉर्नर ने इस सीजन की शुरुआत से पहले इस बार सिडनी थंडर के लिए खेलने की डील साइन की थी. यह डील अगले 2 सालों के लिए है. वॉर्नर को इस डील के लिए मोटी रकम का कॉन्ट्रैक्ट मिला था. लेकिन वह सिर्फ यहां 3 मैच ही खेल पाएंगे. इस सीजन BBL में टीम की हालत पतली है और वह 7 मैच खेल कर सिर्फ एक मैच ही जीत पाई है.

Dave Warner. In a Helicopter. Arriving at the SCG.

ऐसे में टीम का नॉकआउट स्टेज में पहुंचना मुश्किल दिख रहा है और अब उसके पास 3 मैच ही बचे हैं. वॉर्नर यहां अपने बेखौफ खेल से टीम को कुछ जीत दिलाकर उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेंगे. इस कड़ी में वह शुक्रवार को टीम के मैच से पहले यहां मैदान पर पहुंच गए.

David Warner has entered the building 🚁@blewy214 talks to Warner immediately after his landing on the SCG #BBL13 pic.twitter.com/ehoNGGNJMp

— 7Cricket (@7Cricket) January 12, 2024