David Warner ने लगातार दूसरा शतक ठोक रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के 'महारिकॉर्ड' की बराबरी की

AUS vs NED: ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने नीदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में शानदार शतक ठोकते हुए इतिहास रच दिया है. वॉर्नर के वनडे करियर का ये 22वां और इस वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा शतक है. इससे पहले वॉर्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में 163 रनों की शानदार पारी खेली थी.

इस शतक के दम पर वॉर्नर वर्ल्ड कप इतिहास में संयुक्त रुप से दूसरे सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वर्ल्ड कप में उनका ये छठा शतक है. इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामलें में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है. सचिन के नाम भी वर्ल्ड कप में 6 शतक हैं. वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है जिन्होंने 7 शतक लगाए हैं.

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक

वॉर्नर चौथे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास में बैक टू बैक शतक ठोकने का बड़ा कारनामा किया है. इससे पहले मार्क वॉ, रिकी पोंटिंग और मैथ्यू हेडन ने ये कमाल किया था. वॉर्नर ने 91 गेंदों पर चौके की मदद से अपना शतक पूरा किया और फिर 104 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

सबसे कम पारियों में 22 वनडे शतक

David Warner is inevitable 💯 Back-to-back centuries for the Australian opener 👏@mastercardindia Milestones 🏏#CWC23 #AUSvNED pic.twitter.com/sr4Sn9xHPi

— ICC (@ICC) October 25, 2023